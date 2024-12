Voici le classement des séries les plus piratées de 2024, HBO est en tête !

Le classement des séries les plus téléchargées illégalement cette année est enfin dévoilé. Entre retours inattendus et nouvelles entrées, ces chiffres montrent quelles productions ont captivé 2024.

Chaque année, le classement des séries les plus piratées offre un aperçu des productions qui marquent les spectateurs à travers le monde. En 2024, House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, s’impose une nouvelle fois en tête, après avoir laissé la place à The Last of Us en 2023. Ce retour triomphal souligne l’attrait durable des récits fantastiques mêlant intrigues politiques et drames familiaux, toujours plébiscités par le public.

Le reste du classement met en lumière une concurrence variée. En deuxième position, The Boys, la série d’Amazon Prime, continue d’attirer un public fidèle avec son univers satirique de super-héros. La troisième place est occupée par une entrée remarquée : Shōgun, la fresque historique de Disney+, qui mêle drame et aventures dans le Japon médiéval. À la quatrième position, Arcane, la série animée de Netflix, prouve que l’animation peut rivaliser avec les grandes productions en prises de vue réelles. Des titres comme The Penguin (HBO Max) et Fallout (Amazon Prime) viennent s'ajouter dans ce classement.

House of the Dragon domine un top 10 marqué par des blockbusters

Le top 10 des séries piratées de 2024 reflète l’intérêt du public pour des productions ambitieuses et variées. En plus du trio de tête, des titres comme Silo (Apple TV+), Dune: Prophecy (HBO Max) et Halo (Paramount+) montrent la diversité des genres représentés, allant de la science-fiction au drame historique. Ces séries, souvent disponibles sur des plateformes payantes, attirent des spectateurs prêts à contourner les offres légales à cause des coûts d’abonnement cumulés. Une étude européenne récente souligne d’ailleurs que ces facteurs économiques restent au cœur des pratiques de piratage, notamment dans les pays aux revenus les plus inégaux.

Ce classement, basé sur les téléchargements de BitTorrent, est une photographie partielle des tendances actuelles, mais il nous montrent bien l’importance des plateformes de streaming dans le paysage audiovisuel. Les séries de HBO Max, Amazon Prime et Netflix reviennent souvent dans le classement. Cela confirme leur place parmi les leaders des productions à gros budget. Avec des nouveautés comme Shōgun et des valeurs sûres comme House of the Dragon, ces entreprises continuent de captiver un public mondial. Toutefois, le recours croissant au streaming illégal, qui n’est pas inclus dans ces données, témoigne des défis à venir pour l’industrie face à une demande qui dépasse parfois l’offre légale.

Source : torrentfreak