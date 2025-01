Disney+ obtient un gros avantage sur Netflix grâce à ce nouvel accord avec le cinéma français

La chronologie des médias évolue pour Disney+, qui divise presque par deux le délai entre la sortie d'un film en salles et sa disponibilité sur la plateforme de SVOD.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Disney+ annonce avoir signé un accord avec les organisations représentant le cinéma français (le BLIC, le BLOC et l’ARP), lui permettant de diffuser les films produits et distribués par Disney neuf mois après leur sortie en salles. Jusqu'à présent, la chronologie des médias imposait à la plateforme d'attendre 17 mois avant de pouvoir proposer des créations qui ont été diffusées dans les cinémas en France.

L'accord tient pour trois ans. En contrepartie, Disney+ s'engage à investir 25 % de son chiffre d’affaires net annuel généré en France pour financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises. Les investissements ainsi réalisés dans la création cinématographique le seront en achat et en préachat. Disney+ devra “financer un minimum de 70 films sur cette période en assurant une diversité de genres, et de budgets”, est-il précisé dans le communiqué.

Disney+ va plus investir dans le cinéma français

“Cet accord marque une étape importante pour les spectateurs français. Rendre les films accessibles au plus grand nombre, d’abord en salles, puis beaucoup plus rapidement sur la plateforme Disney+, est un premier pas essentiel pour répondre aux usages des Français. Cet accord témoigne de l’engagement indéfectible de Disney envers le public, et de sa volonté de continuer de travailler avec les talents et les producteurs français des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel”, a réagi Hélène Etzi, présidente de The Walt Disney Company France.

Avec cet accord, Disney+ obtient un sérieux avantage sur ses concurrents du marché du streaming vidéo à la demande. Actuellement, Netflix doit attendre 15 mois avant de pouvoir sortir ses films son service après une disponibilité en salles. Pour Prime Video, le délai est de 17 mois, comme pour Disney+ jusqu'à présent. Seul Canal+ bénéficie d'une fenêtre plus réduite, à six mois.

Cet accord était important pour Disney+, qui est plus dépendant de ses productions cinématographiques originales que Netflix, par exemple. Netflix, Amazon et Canal+ pourraient négocier de nouvelles conditions dans les jours à venir.

