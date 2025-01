Squid Game saison 3 : Netflix annonce la date de sortie, c’est pour bientôt

La saison 3 de Squid Game est datée par Netflix, et nous n'aurons pas beaucoup à attendre puisqu'elle arrive au début de l'été 2025, environ six mois après la sortie de la saison 2.

Le 26 décembre 2024, Netflix rendait disponible l'intégralité de la saison 2 de Squid Game, composée de sept épisodes. Une suite très attendue après le succès hors norme de la première saison, sortie en septembre 2021, et devenue un véritable phénomène de société. Mais après plus de trois ans d'attente, Squid Game saison 2 a déçu bien des fans, à cause d'une intrigue assez peu inspirée et d'un rythme jugé trop lent par beaucoup.

Cela n'a pas empêché la saison 2 de Squid Game de battre des records sur Netflix. Elle est par exemple devenue la première production à atteindre la première place du classement en simultané dans les 93 pays où la plateforme est disponible. Elle a aussi réalisé le plus gros démarrage de l'histoire du service de SVOD, avec 68 millions de vues sur les quatre premiers jours et 126,2 millions de vues sur les onze premiers jours. Aucune série Netflix n'avait fait mieux jusqu'ici.

Squid Game saison 3 sort en 2025

Encore plus impressionnant, un peu plus de deux semaines après sa sortie, la saison 2 de Squid Game était déjà sur le podium des saisons de série les plus visionnées sur Netflix, seulement dépassée par Wednesday en deuxième place et la première saison de… Squid Game. Il est probable qu'elle s'empare bientôt de la première place, surtout que la sortie prochaine de la saison 3 devrait encore lui donner de la visibilité.

Netflix vient justement d'annoncer la date de sortie exacte de Squid Game saison 3. La plateforme avait promis que l'on n'aurait pas à attendre trop longtemps, et elle a tenu parole. Sortez vos calendriers et agendas, c'est le 27 juin 2025 que l'on pourra regarder la saison 3 de Squid Game. Il n'est pas précisé si tous les épisodes seront mis à disposition en même temps, mais Netflix va sans doute suivre la même stratégie que pour la saison 2 et diffuser l'intégralité de la saison 3 d'un seul coup.

La saison 3 va conclure Squid Game, qui n'aura pas de saison 4. Des spin-offs devraient par contre prendre le relais : pas question pour Netflix d'arrêter si tôt l'exploitation de la poule aux œufs d'or sud-coréenne.