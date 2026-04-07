Netflix lance une nouvelle application, dédiée aux enfants

Netflix lance une nouvelle application, Playground, sur Android et iOS. Elle propose des films, séries et jeux mobiles à destination des plus jeunes.

Google a YouTube Kids, Disney+ offre un environnement majoritairement favorable aux enfants, mais Netflix se contentait jusqu'ici de profils pour faire la distinction entre les contenus qui sont adaptés ou non pour les plus jeunes. Avec le lancement de la nouvelle plateforme Playground, le leader du streaming vidéo à la demande payant corrige ce manque.

“Nous vous présentons un catalogue enrichi de séries, films et jeux pour enfants d'âge préscolaire et plus, conçu pour stimuler l'imagination et la curiosité de la prochaine génération”, annonce Netflix, qui met en avant des contrôles parentaux complets et une sélection soignée de contenus disponibles.

Netflix Playground, la réponse à YouTube Kids

Netflix Playground est conçu pour les enfants de 8 ans et moins et promet une interface simple, ainsi qu'une expérience sans publicité et sans achats intégrés ni frais supplémentaires. “Chaque activité étant immédiatement jouable et disponible hors ligne, Netflix Playground est le compagnon idéal des longs trajets en avion ou des courses”, se targue le service. Les paramètres affichent l'espace de stockage occupé par les jeux sur l'appareil et proposent de supprimer ceux auxquels vos enfants ne jouent plus pour libérer de la place si nécessaire.

L'idée est de proposer aux enfants des contenus supplémentaires liés à leurs personnages préférés. Le catalogue de lancement comprend :

Jouons avec Peppa Pig !

Rue Sésame

Horton du Dr. Seuss !

Storybots

Les Sneetches du Dr. Seuss

Bad Dinosaurs

Poisson rouge, poisson bleu du Dr. Seuss

Colorions !

Netflix en profite pour confirmer le renouvellement de la série « Trash Truck » pour une troisième saison, ainsi que l'arrivée de nouveaux épisodes de « The Creature Cases ». Des licences cultes comme CoComelon et Gabby et la Maison magique vont aussi voir de nouveaux contenus débarquer dans les semaines qui viennent.

Netflix Playground est d'ores et déjà disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Zélande. L'application arrivera dans le reste du monde dans trois semaines, le 28 avril 2026. Les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement sur le Play Store d'Android et l'App Store d'iOS. Il faut se connecter à son compte Netflix pour y accéder, n'importe quel abonnement est valide.