Netflix lance les Extraits en France, des vidéos verticales à regarder sur smartphone

Une nouvelle section apparaît sur l'application mobile Netflix en France : les Extraits, un flux vidéo vertical adapté au format smartphone.

netflix vertical
Crédit : Netflix

Il y a deux mois et demi, Netflix annonçait une toute nouvelle interface pour son app mobile, ainsi que l'intégration d'une section verticale baptisée Extraits. Ces derniers avaient été rendus disponibles dans une sélection de pays limitée, comprenant entre autres les États-Unis, le Royaume-Uni, ou encore le Canada. La plateforme de streaming vient de communiquer son déploiement en France, ainsi qu'en Allemagne, au Brésil, en Corée et au Mexique.

“Conçu pour faciliter la découverte sur mobile, il permet de faire défiler de courts extraits et d'agir en un clic pour ajouter un programme à sa liste, partager une scène avec ses proches ou explorer des sélections personnalisées”, rappelle Netflix. Ce flux vidéo vertical comprend de courts extraits de séries, de films et d’émissions spéciales recommandés selon les goûts de l'utilisateur. Et si un clip attire son attention, il peut en savoir plus à propos du contenu en question simplement. On peut ainsi considérer les Extraits comme un outil autopromotionnel, pratique à consulter depuis n'importe où.

Avec les Extraits, Netflix fait le pari du format vidéo vertical adapté aux smartphones

Une option permet d'ajouter un programme découvert dans les Extraits directement à sa liste de contenus à visionner. Une icône de partage permet d'envoyer une vidéo à un contact par messagerie ou de la publier sur les réseaux sociaux. “À l'avenir, nous prévoyons également d'inclure dans le feed Extraits les podcasts, les programmes en direct et des collections thématiques inspirées de genres, tels que les romances ou d’autres centres d'intérêt spécifiques, pour vous offrir encore plus de choix sur votre mobile”, ajoute Netflix.

L'accès aux Extraits semble progressif. Malgré une application à jour, nous n'y avons pas encore accès sur Android. Sa disponibilité pour tous ne devrait toutefois pas tarder. Que Netflix explore ce type d'expérience n'a rien de surprenant. Disney+ a lancé Verts, ses propres vidéos au format vertical, en mars dernier. Plus récemment, c'est Prime Video qui s'y est mis avec les Clips, qui ne sont toutefois pas encore disponibles en France.


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