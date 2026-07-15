Galaxy S26+ : avec 350 € de réduction, le flagship Samsung avec grand écran passe à prix cassé

Dans la grande famille des smartphones Samsung, le S26+ se classe dans la catégorie haut de gamme avec son grand écran de 6,7 pouces et son processeur puissant et son module photo polyvalent. Et pendant les Soldes d’été, il devient nettement plus abordable sur le site officiel de Samsung grâce à deux promotions cumulables.

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On a tous envie de s’offrir le meilleur smartphone possible. On veut un modèle performant qui pourra nous durer dans le temps. On veut un grand écran de qualité pour pouvoir regarder des films, séries et vidéos YouTube dans les meilleures conditions possibles. Et on veut aussi des capteurs photos de qualité pour pouvoir prendre des photos et vidéos et ainsi sauvegarder nos meilleurs souvenirs.

Seul hic, pour obtenir tout cela, il faut pouvoir débourser une très belle somme d’argent. Heureusement, il y a les Soldes d’été. Et à cette occasion, Samsung propose des promotions sur toute sa gamme S26. Et le smartphone qui bénéficie des plus grosses baisses de prix en ce moment est ni plus ni moins que le Samsung Galaxy S26+.

En effet, il bénéficie en ce moment d’une réduction de 200 euros qui peut se cumuler avec une réduction de 150 euros supplémentaires en payant avec PayPal. Grâce à cette baisse de prix de 350 euros, vous pouvez donc vous offrir la version avec 256 Go de stockage pour seulement 919 euros au lieu de 1269 euros. C’est une très belle offre pour pouvoir s’équiper avant de partir en vacances.

En plus de ces baisses de prix, Samsung vous permet d’avoir :

10% de réduction sur les Galaxy Buds et les Galaxy Watch.

30% de réduction sur les coques et protections d’écran.

3 mois d'assurance Samsung Care+ offerts.

Quels sont les avantages du Samsung Galaxy S26+ ?

Le Galaxy S26+ est la version grande taille du S26. Sous le capot, on trouve la performante puce Exynos 2600. Couplée à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage, elle offre une configuration solide qui va vous offrir une expérience fluide en toute circonstance. Économe en énergie, cette puce permet d’obtenir une autonomie confortable de 30 heures d’utilisation avec une batterie de 4 300 mAh.

Comme souvent chez Samsung, l’écran est un des gros points forts. L’affichage est assuré par une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces qui offre une définition Quad HD+ (3120 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz. L’image affichée est donc super colorée, contrastée et fluide.

Enfin, vous pourrez prendre des photos et vidéos de qualité grâce au module triple capteur qui comprend : un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un téléobjectif 3x 10 MP. Et pour vos selfies, vous avez un capteur de 12 MP.