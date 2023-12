Netflix améliore discrètement la qualité de ses films et séries sur les smartphones et TV 4K

Bonne nouvelle pour les abonnés au niveau Premium sur Netflix, l’entreprise américaine a considérablement amélioré la qualité visuelle de quelques contenus sur sa plateforme.

Si vous avez remarqué une amélioration significative de l'apparence de Netflix sur votre téléviseur 4K récemment, vous n'êtes pas en train d'imaginer les choses. Netflix a silencieusement déployé une mise à niveau de la plage dynamique élevée (HDR) ciblant spécifiquement les titres 4K HDR, offrant une meilleure qualité vidéo aux abonnés du niveau Premium.

Dans un récent billet sur le blog technologique de Netflix, l'entreprise a détaillé l'achèvement d'une mise à jour de sa bibliothèque de streaming utilisant une méthode d'encodage vidéo appelée optimisation dynamique. Cette amélioration fait suite à l'introduction d'une variante HDR de VMAF (Video Multi-method Assessment Fusion), la mesure de qualité vidéo de Netflix.

Netflix déploie un HDR encore plus précis sur les contenus compatibles

La mise en œuvre de HDR-VMAF a permis à Netflix de passer d'un encodage vidéo à débit fixe à des encodages optimisés dynamiquement (HDR-DO) pour la diffusion vidéo HDR 4K. Cette méthode offre non seulement une meilleure qualité que l'encodage à débit fixe, mais s'avère également plus efficace, n'utilisant en moyenne que 58 % de l'espace de stockage.

Les principaux avantages du HDR-VMAF et du HDR-DO sont les suivants : réduction de 40 % du nombre de rebuffers, meilleure qualité vidéo pour les sessions avec ou sans contraintes de bande passante, débit initial plus faible, meilleure qualité initiale, délai de lecture plus faible, moins de variations dans la qualité vidéo fournie et moins d'utilisation de données internet, en particulier sur les téléphones portables et les tablettes.

Netflix a commencé la mise à niveau complète de la bibliothèque 4K HDR en utilisant HDR-DO au cours du premier semestre 2022, et ce processus s’est récemment achevé l’été dernier. Les abonnés Premium peuvent désormais profiter d'un streaming optimisé de n'importe quel film ou émission avec une gamme dynamique élevée Dolby Vision ou HDR10.

La mise à jour améliore non seulement l'expérience sur les téléviseurs 4K, mais elle est également conçue pour améliorer le visionnage sur les tablettes et les téléphones qui prennent en charge le HDR et le Dolby Vision HDR. Il s’agit donc d’une excellente nouveauté pour les membres Premium, surtout que Netflix augmente de plus en plus les tarifs de ses abonnements.