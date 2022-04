Netflix, Disney+, Amazon Prime Video : les utilisateurs ne savent plus quoi regarder

Entre Netflix, Disney+, OCS, Amazon Prime Video, Salto sans oublier HBO Max ou Paramount+, les offres de streaming sont de plus en plus en nombreuses. Et face à ces multitudes de services et des catalogues toujours plus imposants et diversifiés, les utilisateurs ne savent plus quoi regarder. C'est en tout cas ce que révèle la dernière étude du cabinet d'analyses Nielsen.

S'il y a encore quelques années, les utilisateurs devaient faire leur choix entre Netflix et Amazon Prime Video, les offres de streaming se sont multipliées. En 2022 en France, un consommateur devra investir dans un abonnement Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Salto, sans oublier OCS s'il souhaite tout (quasiment) tout voir.

En encore, la chose va encore se compliquer avec l'arrivée en décembre 2022 de Paramount+, qui diffusera en exclusivité la série Halo, sans oublier le lancement hypothétique de HBO Max dans l'Hexagone dans le courant de l'année 2022. Si comme nous parfois, vous vous sentez perdus devant cette offre pléthorique et ces catalogues toujours plus importants, sachez que vous n'êtes pas le seul.

Selon la dernière étude du cabinet d'analyses Nielsen, près de la moitié des utilisateurs sondés se disent “dépassés par le nombre de services de streaming”. Il faut dire qu'aux États-Unis, la liste des programmes exclusifs à des plateformes de streaming dépasse les 817 000 films et séries. Et sans surprise, cette liste ne cesse de croître, “tout comme l'éventail de plateformes de streaming et d'applications qui proposent un grand nombre de titres”.

Les utilisateurs voudraient des offres groupées de streaming

Pour autant, 93% des utilisateurs américains ne souhaitent pas modifier leur offre, en supprimant par exemple l'un de leurs abonnements. Au contraire, ils préfèrent plutôt ajouter une nouvelle offre à leur éventail plutôt que de se séparer d'un service, de peur de rater des contenus importants. “Nous sommes entrés dans la prochaine phase du streaming […] Ce n'est pas seulement que le streaming augmente d'année en année. Désormais, les consommateurs veulent un accès simplifié et l'explosion des services a relancé les discussions sur le regroupement des offres et l'agrégation. En fin de compte, ces défis sont synonymes d'opportunités, car l'industrie exploite le streaming pour une croissance commerciale à long terme”, explique Nielsen.

Comme le souligne le cabinet, 64% des utilisateurs seraient prêts à opter pour une offre groupée qui comprend plusieurs services de streaming, le tout proposé à un tarif unique, plutôt que de multiplier les abonnements. En d'autres termes, les utilisateurs de services de streaming veulent un bouquet TV câble et satellite.

Source : ComicBook