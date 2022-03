Halo : la série adaptée du jeu vidéo arrive en avril 2022 sur Canal+

Alors que la série Halo cartonne déjà aux États-Unis, les spectateurs français attendent toujours sa diffusion dans nos contrées. L’attente touche visiblement à sa fin. En effet, dans un mail envoyé à ses abonnés, Canal+ a annoncé la diffusion de la série événement pour avril 2022. La date précise reste encore à déterminer.

Nombreux sont les fans de Halo à attendre avec impatience l’arrivée de la série en France. Après un dernier jeu vidéo, Halo Infinite, très réussi, son adaptation soulève de nombreuses questions. Aux États-Unis, celle-ci est déjà diffusée et rencontre un franc succès — ce qui est plutôt rassurant — au point de déjà prévoir une deuxième saison.

En France, c’est Canal+ qui a récupéré les droits. Mais la date de diffusion est encore relativement floue. La série devait initialement débarquer sur nos écrans le 24 mars, mais cela n’a visiblement pas été le cas. Sur Allociné, Halo est annoncée pour mai 2022. Mais il se pourrait bien qu’elle débarque plus tôt que prévu. C’est en tout cas ce que suggère un récent mail envoyé par Canal+ à ses abonnés.

La série débarque en France en avril 2022

Intitulé « Qu’est-ce qu’avril nous réserve ? », ce mail résume tous les films et séries à venir sur la chaîne le mois prochain. Vous l’aurez compris, on retrouve Halo parmi ceux-ci. Toutefois, la chaîne ne s’engage pas à donner de date précise, et il est intéressant de noter que la série n’apparaît pas encore sur le site du groupe. Autrement dit, il va falloir attendre encore un peu avant d’en savoir plus sur le sujet.

Une chose est sûre, la série sera également disponible sur Paramount+, la plateforme de streaming de Paramount. Celle-ci sera lancée officiellement en France au cours du mois de décembre prochain, et l’on pourra donc en toute logique accéder à tous les épisodes de la série. D’ici là, nul doute que Canal+ aura eu le temps de diffuser toute la saison. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus sur la date de diffusion.