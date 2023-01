Mercredi : Netflix confirme sans surprise une saison 2, elle arrive « prochainement »

Mercredi, un des plus gros succès de Netflix en 2022, va bien faire son retour sur vos écrans pour une nouvelle saison. La famille Addams portée par l’actrice principale Jenna Orgeta va donc continuer à torturer leur entourage un peu plus longtemps.

Netflix avait commencé à l’évoquer dans un teaser tout sauf énigmatique, et c’est désormais officiel : Mercredi reviendra bien pour une saison 2. La première saison du drame à succès, Wednesday de son nom original, a été diffusée en novembre sur Netflix. Depuis lors, la série Netflix a réussi à rassembler plus d'un milliard d'heures de visionnage en l'espace de quelques semaines.

Pour rappel, la courte série est centrée sur le personnage populaire de la “Famille Addams”, Wednesday Addams (joué par Jenna Ortega), alors qu'elle entame sa première année à l'Académie Nevermore. Elle y affine ses capacités psychiques et tente de résoudre un mystère surnaturel qui hante la ville.

Mercredi reviendra pour une saison 2 sur Netflix

Contrairement à 1899, qui a récemment été annulée alors qu’elle avait pourtant rencontré un franc succès, Mercredi aura, elle, bien droit à une suite. Le casting principal de la série comprend Jenna Ortega, Christina Ricci, Catherine Jones, Luis Guzman, Emma Myers, Isaac Ordonez et plus encore. L'équilibre délicat entre le mystère surnaturel et le drame typique d’un lycée a été maintenu tout au long des huit épisodes de la saison 1, et il pourrait en être de même pour la deuxième saison.

Dans la vidéo diffusée sur YouTube, Jenna Ortega fait un récapitulatif court de la première saison, et remercie des fans de leur soutien, et surtout de l’engouement qu’ont provoqué certains de ses pas de dance. Elle annonce que « la torture ne s’arrête pas là », ce peut vouloir dire qu’on peut s’attendre aux mêmes références qui ont fait de la première saison un succès mondial.

Comme d’habitude, Netflix annonce que cette suite arrivera « prochainement ». Traduction, dans le langage du géant de la VOD, cela veut dire que la saison 2 arrivera entre « maintenant et la fin du monde ». Quoi qu’il en soit, on imagine que celle-ci pourrait arriver dès la fin de l’année prochaine, voire au début de 2024. Netflix va probablement s’assurer que tout soit parfait pour ne pas décevoir les fans.