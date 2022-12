Netflix : Mercredi rentre déjà le top 10 des séries les plus populaires de tous les temps

Netflix vient de dévoiler que Mercredi, sa nouvelle série phare, vient d’atteindre un nouveau record. Sa popularité n’a fait que croître depuis son lancement il a deux semaines, et cette dernière fait désormais partie de l’histoire de la plateforme.

Le 23 novembre dernier, Netflix lançait Mercredi (Wednesday). Avec Jenna Ortega dans le rôle du personnage principal, Mercredi donne une nouvelle tournure à la franchise iconique créée par le dessinateur Charles Addams en séparant Wednesday de sa famille.

Mélangeant la tradition du meurtre mystérieux et le drame lycéen, le réalisateur Tim Burton a réussi à enchanter les fans du monde entier par son style effrayant et loufoque. Il y a quelques jours, la série Mercredi avait d’ailleurs déjà réussi à battre le record d’audience de la saison 4 de Stranger Things, pourtant difficile à détrôner. La série avait cumulé 341,23 millions d’heures de visionnage rien que la première semaine.

Mercredi s’offre un nouveau record sur Netflix

Après seulement deux semaines de diffusion sur Netflix, la nouvelle série à succès Mercredi a fait un bond dans la liste des 10 meilleurs programmes télévisés de tous les temps du diffuseur. Netflix dévoile qu'au cours de sa deuxième semaine, Mercredi a été regardée plus de 411 millions d'heures. Si l'on ajoute à cela le total de 341 millions d'heures de visionnage en semaine 1, la série a été regardée à ce jour pendant plus de 752 millions d'heures.

La série se hisse ainsi à la cinquième place de la liste des contenus les plus populaires de tous les temps, détrônant Bridgerton : Season 2 et en écartant complètement la saison 4 d'Ozark de la liste. Pour rappel, Netflix classe la popularité de ses émissions en fonction du nombre total d'heures de visionnage dans les 28 premiers jours de leur sortie. Mercredi a donc encore deux semaines pour aller voler la place des leaders du classement.

Elle reste derrière les 1,35 milliard d'heures regardées de Stranger Things 4, la série anglophone la plus regardée de Netflix, ainsi que les 1,65 milliard d'heures consacrées à Squid Game, qui est la série la plus regardée sur Netflix en général, selon les graphiques de la société. Elle devrait néanmoins facilement dépasser Dahmer et La Casa de Papel, classées 3e et 4e avec moins d’un milliard d’heures visionnées.