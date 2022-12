Netflix dévoile le top 10 des séries les plus vues de 2022

2022 touchant à sa fin, il est temps pour Netflix de dresser le bilan. Malgré des chiffres en demi-teintes et des polémiques à répétition, l’année a été marquée par plusieurs succès pour la plateforme de SVOD, qui vient de dévoiler son top 10 des séries les plus vues. Attention, le numéro 1 ne va pas surprendre.

2022 a sûrement été l’une des années les plus difficiles de la carrière de Netflix. Pour la première fois de son histoire, la plateforme a perdu un million d’abonnés, conséquences directes d’une concurrence qui se fait de plus en plus rude, mais aussi de certaines décisions controversées. 2022 a aussi été l’année de l’innovation pour le service, qui a lancé une nouvelle formule moins chère contenant des publicités.

En bref, beaucoup de changements ont eu lieu sur Netflix cette année, mais une chose est restée la même : la firme a une nouvelle fois produit une multitude de séries originales. Toutes n’ont pas rencontré le succès escompté, mais d’autres ont été de véritables cartons, voire des phénomènes culturels lors de leurs sorties. Aujourd’hui, Netflix dévoile le top 10 de ses séries les plus populaires de 2022.

Voici les 10 séries Netflix les plus visionnées de 2022

Sans (aucune) surprise, on retrouve bien entendu la saison 4 de Stranger Things en haut du classement. La série des frères Duffer bat tous les records de visionnage depuis sa création, et cette dernière salve d’épisodes n’a pas fait exception. À la seconde place en revanche, c’est bien Mercredi, la série de Tim Burton sortie en novembre dernier, qui vient se frotter à sa grande sœur. En à peine un mois, cette dernière a d’ores et déjà battu plusieurs records.

Enfin, la troisième place est occupée par Dahmer, le biopic du tueur en série Jeffrey Dahmer, qui a lui aussi eu droit à son lot de polémiques, notamment à l’approche d’Halloween. Voici donc le top 10 complet des séries Netflix les plus visionnées :