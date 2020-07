Netflix dévoile la liste des séries qui se terminent en 2020

Netflix a levé le voile sur la liste complète des séries qui se terminent en 2020 ou qui ont simplement été annulées. Cette année, les abonnés du service de VOD vont devoir dire adieu à une grosse poignée de séries cultes, comme 13 Reasons Why, Dark ou encore Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

Chaque année, Netflix renouvelle certaines séries et en annule d’autres. Pour faire son faire choix, le leader du streaming se base évidemment sur les critiques des abonnés et sur les audiences. Dans certains cas, une série est annulée si les scénaristes estiment être arrivés au bout de leur récit.

Dites adieu à ces 22 séries Netflix

Certaines séries de la liste ci-dessous ont été annulées après une seule saison. Elle ne sont visiblement pas parvenues à séduire les abonnés du catalogue Netflix. C’est le cas du poussif Messiah, de la série française Osmosis ou de la série vampirique V Wars. On trouve aussi de nombreuses séries à succès, comme 13 Reasons Why, Dark, Sabrina ou The Good Place, qui tirent leur révérence après plusieurs saisons très réussies.

13 Reasons Why : terminée après 4 saisons

AJ And The Queen : annulée après une seule saison

Anne With an E : terminée après 3 saisons

Dare Me : annulée après 1 saison

Dark : terminée après 3 saisons

Dear White People : terminée après 4 saisons

Glow : terminée après 4 saisons

Grace and Frankie : terminée après 7 saisons

Insatiable : annulée après 2 saisons

La Fête à la maison : 20 ans après : terminée après 5 saisons

Les Nouvelles Aventures de Sabrina : terminée après 4 saisons

Marianne : annulée après 1 saison

Messiah : annulée après 1 saison

October Faction : annulée après 1 saison

Osmosis : annulée après 1 saison

Soundtrack : annulée après 1 saison

Spinning Out : annulée après 1 saison

The Good Place : terminée après 4 saisons

The Rain : terminée après 3 saisons

Trinkets : annulée après 2 saisons

Turn Up Charlie : annulée après 1 saison

V Wars : annulée après 1 saison

Par contre, Netflix a aussi renouvelé plusieurs séries cette année. Parmi les productions les plus populaires qui reviendront dans les années à venir, on trouve Better Call Saul, Dead to Me, Elite, Locke & Key, Lucifer, Ozark, The Crown, Sex Education, Titans, You et The Witcher. Quelles séries attendez-vous le plus ? Quelles séries allez-vous regretter ? On attend votre avis dans les commentaires.