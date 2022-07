Netflix dévoile la liste des séries les plus regardées, Stranger Things n’est pas premier

Un classement vient de dévoiler quelles sont les séries les plus regardées de tous les temps sur Netflix. Ce classement se base sur les 28 premiers jours de diffusion de la série concernée sur la plateforme. Un classement dans lequel figure évidemment Stranger Things 4 dans le haut de la liste.

Netflix connaît actuellement plusieurs difficultés. La plateforme vient de perdre plusieurs milliers d'abonnés récemment, et la chose n'est pas prête de s'améliorer puisque des analystes estiment que Netflix va perdre beaucoup plus d'abonnés que prévu dans les prochaines semaines. Mais malgré les difficultés et les pertes d'abonnés qui se succèdent, il faut aussi dire que la plateforme a le mérite de sortir des séries originales qui cartonnent.

Ainsi, la dernière saison de Stranger Things 4 a déjà battu plusieurs records de visionnage, et le show des frères Duffer est même en passe de devenir le plus gros succès de l'histoire de Netflix. Mais cela est sans oublier les autres grosses séries originales de la plateforme, comme Squid Game, The Witcher ou encore La Casa de Papel. Pour se faire une idée de quelles sont les meilleures séries de tous les temps sur Netflix, un classement vient d'ailleurs de sortir. Et il permet bien de se rendre compte du succès de certains shows.

Un classement dévoile les 15 meilleures séries de l'histoire sur Netflix

Le classement est établi en prenant en compte les heures de visionnage sur les 28 premiers jours de diffusion de la série concernée. Et il y a quelques surprises dans ce classement, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Voici le classement des 15 séries les plus regardées sur Netflix :