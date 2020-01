Netflix : découvrez les dates de disponibilité des films du studio Ghibli

Netflix vient de dévoiler les dates d’ajouts des nombreux chefs d’oeuvres de Miyazaki et du studio Ghibli. Ces 21 classiques et incontournables de l’animation japonaise seront ajoutés au catalogue du service de SVOD entre le 1er février et le 1er avril 2020.

C’était la grande annonce Netflix de ce début d’année 2020. Le service de SVOD en faisait le teasing depuis deux semaines sur Twitter et a mis fin au suspens ce lundi 20 janvier : l’intégralité des chefs d’oeuvres de Hayao Miyazaki et du studio Ghibli débarque sur Netflix ! Une excellente nouvelle pour tous les fans d’animation japonaise et pour les amoureux d’aventures enchanteresses et poétiques.

Un belle acquisition pour Netflix, et un pied-de-nez avant l’arrivée de Disney+ en France, désormais fixée au 24 mars 2020. Suite à cette annonce majeure, le géant du streaming vient de dévoiler son planning d’ajouts des différents films d’animation du studio Ghibili. Leur arrivée dans le catalogue s’étalera du 1er février au 1er avril 2020. Il y en aura donc 7 disponibles dès le 1er février, une autre fournée de 7 films prévue pour le 1er mars, et une dernière razzia de 7 films pour le 1er avril. Voici le détails :

Films disponibles dès le 1er février :

Le Château dans le ciel (1986)

Mon voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Souvenirs goutte à goutte (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l’océan (1993)

Les contes de Terremer (2006)

Films disponibles dès le 1er mars :

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Princesse Mononoké (1997)

Mes voisins les Yamada (1999)

Le Voyage de Chihiro (2001)

Le royaume des chats (2002)

Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010)

Le Conte de la princesse Kaguya (2013)

Films disponibles dès le 1er avril :

Pompoko (1994)

Si tu tends l’oreille (1995)

Le Château ambulant (2004)

Ponyo sur la falaise (2008)

La colline aux coquelicots (2011)

Le vent se lève (2013)

Souvenirs de Marnie (2014)

Si Netflix a remporté ce contrat en France, c’est HBO Max qui a gagné les faveurs du studio Ghibli. Un coup dur certes pour Netflix, mais qui ne se laisse pas abattra pour autant. Le service de streaming a d’ores et déjà prévu la livraison d’une cinquantaine de films pour l’année 2020.

Source : Netflix France Twitter