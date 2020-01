Netflix dévoile les films originaux attendus en 2020

Netflix vient de lever le voile sur la liste des films originaux qui débarqueront dans le catalogue en 2020. Pour chaque long métrage, le service de VOD a mis en ligne un court synopsis accompagné du nom du réalisateur et des acteurs principaux.

« Une autre année de cinéma nous attend ! Nous avons déjà mentionné beaucoup de ces films, mais voici une liste pratique de tous les métrages qui arriveront sur Netflix cette année …pour le moment » annonce Netflix sur son compte Twitter dédié à ses long métrages.

Mank de David Fincher

Miss Americana de Lana Wilson

Uncorked de Prentice Penny

Hillbilly Elegy de Ron Howard

Da 5 Bloods de Spike Lee

A tous les garçons 2 de Michael Fimognari

The Boys in the Band de Joe Mantello

Eurovision de David Dobkin

I’m thinking of ending things de Charlie Kaufman

All the bright places de Brett Haley

The Old Guard de Gina Prince-Bythewood

Rebecca de Ben Wheatley

The Last thing he wanted Joan Didion

A Fall from grace de Tyler Perry

Tiger Tail de Alan Yang

The Willouchbys de Kris Pearn et Cory Evans

The Kissing booth 2 d’Alice Wu

Dick Johnson is dead Kirsten Johnson

The Platform de Galder Gaztelu-Urrutia

Crip camp de Nicole Newnham et Jim LeBrecht

Spenser Confidential de Peter Berg

Sergio de Greg Barker

Over the Moon de Glen Keane

Coffee and Kareem de Michael Dowse

The Prom de Ryan Murphy

Out of the fire de Sam Hargrave

Lost Girls de Liz Garbus

Jingle Jangle de David E.Talbert

Sans surprise, d’autres productions seront ajoutées dans les mois à venir dans le catalogue Netflix. L’an dernier, la firme a en effet produit jusqu’à 47 films originaux, dont The Irishman, Mariage Story ou le Roi. Une vingtaine de films manquent donc encore à l’appel.

Les 5 films Netflix qu’on attend le plus en 2020

Parmi les films listés, une poignée de titres ont attiré notre attention. On commence avec Mank, un film réalisé par le célèbre David Fincher (Fight Club, la série Mindhunter, Seven, Alien 3…). Le long métrage retrace la vie de l’auteur de Citizen Kane, un film culte sorti en 1941. Au casting de cette production Netflix très alléchante, on trouve Gary Oldman (The Dark Knight, Harry Potter…) et Amanda Seyfried (Nine Lives, Veronica Mars…).

En seconde position, nous avons placé The Old Guard de Gina Prince-Bythewood. Cette adaptation d’un célèbre comics signé Greg Rucka est dédiée à une bande de mercenaire immortels. Avec les années, le secret de leur immortalité devient de plus en plus complexe à garder. Avec Charlize Theron (L’Associé du Diable…).

On attend aussi impatiemment la sortie de I’m Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, le scénariste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind . Ce road trip endiablé aux allures de film d’horreur met en scène Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette ou encore David Thewlis.

Dans un registre différent, on surveillera aussi la sortie de The Prom de Ryan Murphy (Mange, prie, aime), une adaptation cinéma d’une comédie musicale à succès. Le film narre la vengeance improbable d’une jeune fille lesbienne interdite de participer au bal de fin d’année de son lycée avec sa petite amie. Avec Meryl Streep (Holocauste, The Laudromat) et Nicole Kidman (Eyes Wide Shut, Batman Forever) .

Enfin, on attend aussi de pieds fermes The Platorm de Galder Gaztelu-Urrutia. Le film est décrit comme un film dystopique où « des prisonniers logés dans des cellules empilées verticalement regardent avidement la nourriture descendre d’en haut ». Le synopsis a attisé notre curiosité. Quel film attendez-vous le plus ? On attend votre avis dans les commentaires.