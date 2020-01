Netflix assure que The Witcher est plus populaire que The Mandalorian de Disney+

Netflix affirme que la série The Witcher est plus populaire que les shows proposés par les services de VOD concurrents, comme The Mandalorian de Disney+. Pour prouver ses dires, le leader du streaming américain s’est appuyé sur les statistiques de Google Trends.

Netflix a profité de la publication de ses résultats trimestriels pour revenir sur le succès de The Witcher, la série d’heroïc fantasy disponible depuis fin décembre. Selon le leader de la VOD, son adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski a rencontré un plus grand succès que les séries phares de ses rivaux. « Nous avons une grande longueur d’avance dans le streaming » tacle Netflix dans son communiqué.

Netflix se base en fait sur les tendances de recherche dans le monde disponibles sur Google Trends. Une capture d’écran mise en ligne par Netflix montre que de nombreux internautes ont recherché les termes « The Witcher » sur Google. Les résultats de recherche liés à la série excèdent largement ceux de The Mandalorian, la série Star Wars de Disney+, The Morning Show sur Apple TV+ et Jack Ryan, le dernier show d’Amazon Prime Video.

Pour enfoncer le clou, Netflix ajoute que le terme Baby Yoda est moins populaire que le mot clef « Witcher ». Au cours des derniers mois, le personnage apparu dans The Mandalorian a connu une popularité grandissante sur la toile. De nombreux gifs et memes mettent le personnage en avant sur les réseaux sociaux.

L’initiative de Netflix a de quoi surprendre. La comparaison des résultats de recherche entre Witcher et Mandalorian est en effet biaisée. Contrairement à The Witcher, la série dérivée de l’univers de Star Wars n’est pour le moment disponible que dans une poignée de pays, dont les USA. Disney+ ne sera en effet pas disponible en Europe avant le 24 mars prochain. De plus, le terme « Witcher » peut regrouper plusieurs oeuvres issus de médias différents. On pense notamment aux jeux vidéos dédiés à Geralt de Riv ou aux romans polonais originaux. Bref, la comparaison tombe à l’eau.

Lire également : le succès de Witcher sur Netflix profite aussi au jeu Witcher 3 sur Steam

76 millions d’abonnés ont regardé The Witcher, affirme Netflix

Ce n’est pas tout. Netflix assure aussi que 76 millions d’abonnés ont regardé The Witcher depuis son arrivée dans le catalogue Netflix le 21 décembre 2019. C’est évidement énorme mais il y a un gros « mais ». Désormais, le service comptabilise une vue complète lorsqu’un abonné n’a regardé que deux minutes d’une série. Jusqu’à récemment, Netflix ne comptabilisait encore que les internautes ayant atteint les 70% d’un épisode. Combien de ces 76 millions d’abonnés ont-ils vraiment terminé la série ou même le premier épisode ? Combien se sont-ils arrêtés après la première scène dans le marais ? Netflix se garde bien de le préciser.