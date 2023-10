Netflix envisage de vous faire payer plus sans pour autant augmenter les prix, voici comment

Alors qu’on pensait en avoir fini avec les augmentations du prix des abonnements chez Netflix, un sondage mené par le géant du streaming nous en apprend plus sur les projets de la compagnie en matière de tarification.

À l’heure où ses concurrents étoffent leurs offres à coups de partenariats stratégiques, à l’instar d’Amazon qui s’apprête à proposer le catalogue de Crunchyroll aux fans d’animés, Netflix est bien conscient qu’il n’est plus envisageable de continuer à augmenter ses prix, sous peine de voir ses abonnés abandonner le navire. D’après le site Allo Forfait, la rumeur selon laquelle la plateforme va supprimer un de ses plans paraît totalement fondée.

Le géant du streaming de vidéos aurait en effet envoyé un questionnaire à certains abonnés hexagonaux pour sonder leur « attachement » au plan Standard, celui qui permet de visualiser du contenu en Full HD 1080p sur deux appareils en simultané pour 13,49 € par mois. Si les résultats du sondage s’avèrent concluants, il se pourrait fort bien que la compagnie supprime purement et simplement cette offre, n’en conservant plus alors que trois : le plan Standard avec pub en Full HD à 5,99 € par mois, le plan Essentiel à 10,99 € par mois en HD, et le Premium à 19,99 € par mois en définition 4K.

Netflix va réduire son offre pour pousser les abonnés à passer au plan Premium

En supprimant le plan Standard, Netflix obligera ses clients à faire un choix douloureux : se résigner à payer, mais tout de même subir des interruptions publicitaires, se résoudre à visionner du contenu en qualité HD seulement sur un seul appareil, ou passer au plan Premium, dont le tarif a tout récemment augmenté, plus adapté aux foyers avec plusieurs écrans.

On s’en doute, l’objectif de la compagnie est d’aiguiller les abonnés vers le plan le plus cher, et cette politique de « shrinkflation » portera probablement ses fruits tant la plateforme de streaming est devenue indispensable pour de nombreux internautes.