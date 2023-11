Netflix : la formule avec pubs aura bientôt moins de pubs, avec un petit cadeau en plus

Netflix annonce dans un communiqué de presse que sa formule avec publicités va bientôt devenir plus agréable pour ses abonnés. En effet, à partir de l’année prochaine, ces derniers pourront visionner un 4e épisode sans message promotionnel après en avoir regardé 3 à la suite. Une bonne nouvelle à laquelle s’ajoute une autre surprise très sympathique dès la semaine prochaine.

Annulations de séries, augmentation des prix, disparition de certaines formules, fin du partage de compte… Ces derniers temps, il paraît difficile d’associer Netflix avec bonne nouvelle. Pourtant, le service de streaming ne s’est jamais aussi bien porté, malgré des prévisions qui n’étaient pas vraiment en sa faveur il y a encore quelques mois. Est-ce la raison qui a poussé ce dernier à faire une petite fleur à ses utilisateurs ? Pas vraiment. Explications.

Hier, Netflix a publié sur son blog un communiqué de presse célébrant la première année de sa formule avec publicités, précurseure dans le domaine du streaming. Moins cher que ses homologues, cet abonnement a su séduire un large panel d’internautes. Pour l’occasion, la plateforme de SVOD a ainsi décidé de leur simplifier la vie. À compter de l’année prochaine, les abonnés croiseront moins de publicités sur leurs contenus. Du moins à une condition.

Moins de pubs sur Netflix pour les binge-watchers

Début 2024, Netflix récompensera ses utilisateurs les plus avides. « Après avoir regardé trois épisodes consécutifs, les membres [ad-tier] se verront proposer un quatrième épisode sans publicité », explique la firme. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui engloutissent des saisons entières en quelques jours. Bien entendu, la démarche n’est pas totalement désintéressée. Avec cette nouvelle mesure, Netflix compte bien inciter ses abonnés à regarder plus de contenus… et donc plus de publicités.

Difficile, en revanche, d’être aussi cynique face au deuxième cadeau annoncé par le service. Dès la fin de semaine prochaine, les abonnés à la formule avec publicités pourront enfin télécharger leurs films et séries pour les visionner hors-ligne, une fonctionnalité jusqu’à maintenant disponible qu’à partir de la formule standard. On ne sait pas encore si cette fonctionnalité arrivera dans un premier temps aux États-Unis ou si elle sera directement déployée globalement.

Source : Netflix