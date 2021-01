Netflix augmenterait bientôt les prix de ses abonnements en Europe

Netflix pourrait encore revoir à la hausse les prix de ses abonnements en Europe, estime une société de conseil financier et d'investissement américaine. Après avoir augmenté ses tarifs au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le service de VOD ne tarderait pas à annoncer la mauvaise nouvelle à ses abonnés européens.

En octobre 2020, Netflix a augmenté le prix de ses deux abonnements les plus chers aux États-Unis. En Amérique du Nord, le tarif Standard a grimpé d'un dollar, contre deux dollars pour l'abonnement Premium. Plus récemment, le géant du streaming a appliqué une hausse tarifaire analogue au Royaume-Uni. Là encore, seuls les abonnements les plus coûteux sont concernés. Le forfait Essentiel n'a pas subi d'augmentation.

Pour justifier sa décision, Netflix expliquait : “Nous dépensons plus d’un milliard de dollars au Royaume-Uni pour des films, des séries et des documentaires produits localement. […] Notre changement de prix reflète les investissements importants réalisés”. Notez que Netflix a également dépensé des milliards d'euros pour produire des contenus sur le reste du continent européen.

Pourquoi Netflix va devoir augmenter ses prix ?

D'après les analystes financiers de The Motley Fool, une société de conseil privé basée aux Etats-Unis, Netflix ne devrait d'ailleurs pas tarder à appliquer la même augmentation aux abonnements dans le reste de l'Europe. “Netflix produit plus en plus de contenu en Europe” souligne le rapport de The Motley Fool. Parmi les productions européennes phares de Netflix, citons Lupin, une série française avec Omar Sy.

Pour étayer ses prédictions, le cabinet de conseil souligne que Netflix a toujours appliqué les mêmes changements tarifaires en Europe qu'aux Etats-unis et au Royaume-Uni. La firme de Los Santos commence toujours par augmenter les prix en Amérique du Nord avant de passer aux autres continents. Notez que plusieurs autres analystes tablent aussi une augmentation des prix Netflix en Europe.

Grâce à cette énième augmentation de prix, Netflix espère que le revenu moyen par abonnement grimpera en flèche en 2021. Avec cette approche, le leader du streaming ambitionne de “parvenir à une trésorerie positive” d'ici peu. Jusqu'ici, Netflix empruntait des milliards de dollars pour produire les séries et les films orignaux de son catalogue, ce qui l'a conduit à creuser sa dette.

Désormais, le service semble plutôt vouloir répercuter le coût des productions sur ses abonnés. Pour rappel, Netflix avait déjà augmenté le prix de ses abonnements en Europe. En juin 2019, Netflix appliquait une hausse de 1 à 2 € sur trois de ses abonnements en France.

