N’écrivez pas votre discours de mariage avec ChatGPT, vous pourriez le regretter

Un homme a voulu s'aider de ChatGPT pour écrire le discours prononcé en tant qu'officiant de la cérémonie de mariage d'un couple d'amis. Après ce qu'il s'est passé, vous n'aurez sûrement pas envie de faire pareil.

Ce devait être l'un des plus jours de leur vie, il s'est rapidement transformé en cauchemar. En avril 2025, un couple se marie à Zwolle, ville situé au nord des Pays-Bas. C'est une union civile et dans ce pays, il est possible de demander à un ami d'être l'officiant de cérémonie. En résumé, c'est la personne qui vous demande si vous acceptez de prendre votre moitié pour époux ou épouse, ce à quoi vous répondez “je le veux“. Un officier d'état civil de la commune est tout de même présent, même s'il ne dit rien.

L'ami en question se dit qu'il doit marquer le coup et se tourne vers ChatGPT pour écrire son discours. Rien d'extravaguant, juste de quoi rendre le moment un peu plus unique et original. Après tout, l'IA est là pour nous aider quand nous sommes en panne d'inspiration non ? Sauf que dans ce cas précis, il aurait mieux fallu s'abstenir. Le couple l'a appris à ses dépends quelques mois plus tard.

Utiliser ChatGPT pour écrire un discours de mariage est une mauvaise idée

Au moment fatidique, l'officiant demande au marié s'il promet “d'être là pour [nom de la femme, non divulgué] aujourd'hui, demain et pour toujours ?“, avant de poursuivre à l'attention des futurs époux : “De rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu'il arrive ? De continuer à vous soutenir mutuellement, à vous taquiner, à vous serrer les coudes, même dans les moments difficiles ?“. Les deux répondent oui et sont déclarés “plus qu'un mari et une femme, […] une équipe, un couple fou, unis par l'amour […]”.

C'est touchant… et illégal. La justice a annulé le mariage parce que “le discours susmentionné démontre que l’homme et la femme n’ont pas fait la déclaration de l’article 1 : 67, paragraphe 1, du Code civil néerlandais“. Il manquait en effet l'énumération des obligations légales des deux époux telle que prévu par la loi. “Cela signifie que l'acte de mariage a été enregistré par erreur à l'état civil“, lit-on dans le jugement. Le couple, anéanti, a demandé au moins le maintien de la date du mariage pour son importance symbolique. Le tribunal a refusé.

Source : AFP via Techxplore