Amazon brade de nombreux produits pour le Prime Day 2024 : voici les meilleures offres

Amazon casse ses prix dans le cadre du Prime Day 2024. Pendant deux jours, le site propose jusqu'à 65% de remise sur des milliers d'articles. Découvrez ici les offres les plus intéressantes sur les produits high-tech.

C'est la dernière ligne droite des soldes d'été 2024. Et chez Amazon, cela rime avec le Prime Day. Pendant deux jours, le site propose de fortes réductions sur de nombreux produits. La campagne a démarré le 15 juillet avec une première vague de bons plans sur les appareils Amazon.

Pour rappel, il n'y a pas que les abonnés Prime qui peuvent profiter de ces offres. Comme nous le rappelons souvent, il suffit de s'inscrire au programme pour profiter des 30 jours d'évaluation gratuite. Amazon ne prélève aucun frais durant la période d'essai.

On rentre donc aujourd'hui dans la phase active du Prime Day 2024 avec un élargissement des offres à de nombreux autres rayons d'Amazon. Apple, Samsung, Xiaomi et bien d'autres marques sont également concernées par ces promotions qui sont valables jusqu'au 17 juillet 2024 à 23h59.

Prime Day : les meilleures offres sur les smartphones et tablettes

Casques et écouteurs

Informatique et objets connectés

Les offres sur les appareils Amazon

VOIR PLUS D'OFFRES PRIME DAY

Profitez des offres du Prime Day sans abonnement Prime

Sans abonnement… ou presque. Si les offres du Prime Day s'adressent aux membres du programme d'Amazon, il est tout à fait possible d'en profiter si vous n'êtes pas déjà membre. Il suffit en effet de vous inscrire et de profiter systématiquement des 30 jours d'essai gratuit.

Le bonne nouvelle, c'est que Amazon ne prélève rien avant la fin de la période d'évaluation. Vous pouvez donc devenir membre du programme Prime pour quelques jours, sans rien payer. Mais n'oubliez pas d'annuler l'abonnement avant la fin des 30 jours d'essai.

Et si vous souhaitez rester abonné et profiter des nombreux avantages d'Amazon Prime (il y en a beaucoup), cela vous coûtera 6,99 € par mois ou 69,90 € par an. Pour les étudiants, c'est deux fois moins cher et la période d'évaluation est de 90 jours.

Quels sont les bons plans à guetter pendant le Prime Day ?

Aucun rayon n'échappe aux offres du Prime Day sur Amazon. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, Amazon a lancé une première vague de bons plans dès le 15 juillet sur les produits de ses propres marques : Echo, Kindle, Blink, Ring ou encore Fire TV…

Désormais, tous les produits et notamment les articles high-tech font l'objet de belles réductions pendant le Prime Day. Comme vous avez pu le voir dans cette sélection, il y a des produits Apple, Samsung, Xiaomi et d'autres marques parmi les plus populaires. Et n'oubliez pas, les offres prendront fin le mercredi 17 juillet 2024 à 23h 59.