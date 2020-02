Motorola RAZR : sa charnière se casse après avoir été pliée 27 000 fois

Le Motorola Razr a pu être plié 27 000 fois avant que sa charnière ne se casse, empêchant l’écran de se refermer. C’est la conclusion d’un test que Cnet a mené, à l’aide d’un robot, pendant près de quatre heures. Le smartphone n’atteint ainsi pas la durabilité de la version corrigée du Galaxy Fold.

Nos confrères de Cnet se sont associés avec l’assureur SquareTrade pour pousser la durabilité du Motorola Razr pliable dans ses retranchements. L’idée était, à l’aide d’une machine capable de plier et de déplier le smartphone de manière répétée et dotée d’un compteur, de voir au bout combien de temps le smartphone serait endommagé voire deviendrait inutilisable. Le tout avec force de livestream permettant d’assister en direct à l’agonie de l’appareil.

Bien sûr, ce test est en soit imparfait : il plie à chaque fois le smartphone exactement de la même manière, dans un environnement relativement propre. En conditions réelles, la charnière et l’écran subiront forcément une plus grande variété de contraintes, et la présence de saletés peut empirer les choses. Néanmoins, Cnet avait déjà fait le même test la version revue et corrigée du Galaxy Fold. Ce qui permet au moins de comparer la résistance de ces deux appareils à ce stress test robotisé.

Il n’aura pas fallu plus de quatre heures de stream et 27 000 plis pour que le Motorola Razr ne se grippe. Néanmoins ce n’est pas l’écran, mais bien la charnière qui a forcé Cnet et SquareTrade à mettre fin à leur test. Vers la fin de la vidéo, le délicat mécanisme semble en effet se casser, si bien qu’il n’est plus possible de plier normalement le smartphone. En y regardant de plus près on peut voir qu’une partie du mécanisme n’est plus correctement aligné dans les marges de tolérance requises.

Le test de la version corrigée du Galaxy Fold avait nécessité 14 heures de stream : le smartphone avait pu être plié 119 380 fois avant que la moitié de l’écran ne devienne noire, donc inutilisable.