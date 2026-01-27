Ces planètes plus grosses que la Terre auraient un mécanisme inédit pour protéger la vie

Certaines exoplanètes plus massives que la Terre pourraient offrir de meilleures conditions pour abriter la vie. Une étude récente montre qu’elles seraient capables de générer un champ magnétique protecteur grâce à une couche de magma en profondeur. Ce mécanisme inattendu remet en question notre vision des planètes habitables.

La recherche de la vie extraterrestre s’appuie depuis plusieurs années sur l’étude des exoplanètes, ces mondes situés au-delà de notre système solaire. Leur détection toujours plus fréquente relance les efforts pour comprendre leur nature. Certains pourraient réunir les conditions nécessaires à l’émergence d’un environnement habitable. Les scientifiques s’intéressent notamment à la présence d’une atmosphère stable et à la température en surface. Ils étudient aussi la possibilité de maintenir de l’eau liquide sur de longues périodes.

Parmi les exoplanètes les plus étudiées figurent les super-Terres. Ces planètes rocheuses, plus grandes que celle où nous vivons, sont désormais reconnues comme nombreuses dans la galaxie. Leur présence dépasse largement les estimations initiales. Certaines évoluent sur des orbites très éloignées de leur étoile. Pourtant, elles restent dans une zone où l’eau pourrait exister à l’état liquide. Une étude récente, publiée dans Nature Astronomy, suggère qu’un phénomène physique méconnu pourrait améliorer leur potentiel d’habitabilité. Ces mondes pourraient même offrir un environnement plus stable et plus protégé que celui de notre propre planète.

Des super-Terres pourraient générer un champ magnétique protecteur grâce à une couche de magma

Les chercheurs expliquent que certaines super-Terres pourraient générer un champ magnétique grâce à une couche de magma située entre le noyau et le manteau. Cette zone, appelée océan basal de magma, serait capable de conduire l’électricité sous l’effet de pressions extrêmes. Contrairement à la Terre, ce champ magnétique ne dépendrait pas d’un noyau solide ou d’un noyau externe en mouvement.

Pour tester cette hypothèse, les scientifiques ont reproduit les pressions internes d’une planète de plusieurs fois la masse de la Terre. Ils ont observé que le magma riche en fer devenait métallique et conducteur. Ce phénomène permettrait de produire un champ magnétique stable sur des milliards d’années. Une telle protection est essentielle pour préserver l’atmosphère d’une planète et la rendre plus propice à l’apparition de la vie. Cela pourrait également expliquer pourquoi certaines planètes éloignées de leur étoile possèdent encore une atmosphère dense.