Moon Knight : un QR Code se cache dans le premier épisode et mène vers un comic gratuit !

Avez-vous trouvé l’easter egg qui se cache dans le premier épisode de Moon Knight ? Si ce n’est pas le cas, la horde de fans pourra vous aider. En effet, ils sont plusieurs à avoir repéré un mystérieux QR Code dans la série. Une fois scanné, celui-ci donne accès à un comic entièrement gratuit, qui est en réalité la première apparition du héros Marvel.

Cette semaine, Disney+ a enfin dévoilé le premier épisode de sa série Moon Knight. Bien que le héros Marvel ne jouisse pas de la même popularité que certains de ses homologues, force est de constater que la communauté était au rendez-vous. Cela s’est ressenti de la diffusion des bandes-annonces, qui ont chacune fait exploser le compteur de vues. Aussi, c’est avec une certaine impatience que la nouvelle adaptation de comics s’est fait attendre. Les créateurs de la série avaient visiblement tout prévu pour régaler les fans de la première heure.

Il est possible que vous soyez passé totalement à côté, mais un ester egg se cache discrètement dans ce premier épisode. Il faut dire qu’il n’est pas facile à repérer, tant il a l’air de faire partie du décor. Celui-ci se trouve dans le musée au sein duquel Steven Grant travaille, aux côtés d’un sarcophage égyptien. Vous vous en doutez, ce dernier n’a rien d’un QR Code classique. En effet, il est possible de le scanner soi-même avec son smartphone. Une fois chose faite, les plus curieux ont droit à une jolie récompense.

Gagnez un comic gratuit grâce à cet easter egg dans Moon Knight

Le QR Code scanné redirige l’utilisateur vers une page Marvel Unlimted, l’application officielle pour lire des comics de la firme. En réalité, les fans ont accès à un comic bien particulier, puisqu’il s’agit de Werewolf by Night #32. Les plus grands fans l’auront reconnu, il s’agit du premier comic dans lequel Moon Knight fait une apparition. Tout cela, sans avoir à débourser un seul centime.

C’est donc une excellente surprise et un joli cadeau qu’ont fait les créateurs de la série, un projet qu’ils ont entre autres pu réaliser grâce à la liberté que leur a laissée Disney. « Nous avions tellement de liberté pour faire ce que nous voulions avec l’histoire et le personnage et aller dans des directions inattendues », a expliqué Jeremy Slate, scénariste en chef de la série.