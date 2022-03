Marvel : le scénariste de Moon Knight travaille sur une nouvelle série “Nova”

Richard Rider, alias Nova, pourrait rejoindre bientôt le Marvel Cinematic Univers ou à défaut la plateforme Disney+ via une nouvelle série. En effet, une série/film serait actuellement en préparation si l'on en croit le site Deadline, et le scénariste de Moon Knight serait aux manettes.

Si vous avez du mal à vous remettre de l'absence de saison 2 pour WandaVision, cette nouvelle information émanant de nos confrères du site Deadline pourrait vous redonner le sourire. D'après leurs sources, une nouveau projet autour de Richard Rider alias Nova est en préparation chez Marvel.

Si vous n'êtes pas connaisseur, il s'agit d'un personnage phare des Nova Corps, la fameuse police intergalactique mentionnée à plusieurs reprises dans les films Les Gardiens de la Galaxie notamment. Richard Rider en est un membre imminent, doté d'une force et de réflexes accrus, d'une grande résistance aux dégâts et capable de voler.

Nova débarquera prochainement sur Disney+

Dans les comics, le personnage s'est régulièrement frotté aux Skrulls, race alien aperçue notamment dans Captain Marvel. D'après le journaliste Justin Kroll, Marvel aurait opté pour une série à destination de Disney+, sans grande surprise. Pour l'instant, il n'y a que très peu d'informations concrètes à se mettre sous la dent. Néanmoins, une chose est certaine : on retrouvera à l'écriture Sabir Pirzada, qui a officié comme scénariste sur la prochaine série phare de la plateforme, à savoir Moon Knight avec Oscar Isaac.

il faudra évidemment prendre son mal en patience pour obtenir d'autres informations sur le projet, comme l'histoire, le casting ou encore une date de sortie éventuelle. Mais compte tenu des informations en possession de Deadline, il y a fort à parier que l'adaptation de Nova n'en est encore qu'à ses débuts.

Pour rappel, Disney+ a récemment dévoilé la toute première bande-annonce de Miss Marvel, sa prochaine série de super-héros. Prévue pour juin 2022, elle contera les aventures de Kamala Khan, adolescente américaine de confession musulmane totalement dingue des Avengers et de jeux vidéo. Alors qu'elle mène une existence tout ce qu'il y a de plus normal, elle trouvera un jour des bracelets qui la dotera de super-pouvoirs dévastateurs. Bien malgré elle, Kamala va devenir un superhéroïne et elle va rapidement se rendre compte qu'il s'agit d'une vie dangereuse, pour elle comme pour ses proches.