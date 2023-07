La montre Samsung Galaxy Watch 6 est déjà à PRIX CANON !

La Galaxy Watch 6 fait déjà l'objet d'une superbe offre promotionnelle chez Boulanger ! La toute nouvelle montre connectée de Samsung bénéficie de deux réductions distinctes et il est possible d'avoir une batterie externe compatible induction et un bracelet offerts.

Ça y est, la nouvelle montre connectée de Samsung a été dévoilée ce mercredi 26 juillet au cours la conférence Unpacked du constructeur coréen. Sur le site Boulanger, les clients de l'enseigne française spécialisée dans le high-tech peuvent déjà avoir la Galaxy Watch 6 à prix très réduit.

Disponible dans son modèle 40 mm et en deux coloris au choix, la Watch 6 peut être obtenue à 179 euros au lieu de 319 euros. Pour avoir le tarif préférentiel, il suffit de choisir le retrait en magasin afin de bénéficier d'un bonus de reprise de 70 euros et de saisir le code WATCH70 au cours de l'étape de la commande.

Mais ce n'est pas tout ! Une batterie externe compatible avec la charge rapide (référence EB-U3300XJEGEU) et un bracelet confort proposé dans un coloris noir (référence ET-SVR94LBEGEU) sont offerts si vous remplissez correctement un formulaire (voir conditions).

Fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android, la Watch 6 de la gamme Galaxy dispose d'un écran Super AMOLED de 1,31 pouce avec une résolution de 432 x 432 pixels, du processeur ExynosW930 (Dualcore 5mm) 1,4GHz, d'un espace de stockage de 16 Go et de la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Protégée contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, la montre connectée est alimentée par une batterie de 300 mAh.

Enfin, le capteur de foulée, l'affichage des notifications, la boussole, les calorie dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre font partie des différentes fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6.