Model S Plaid : les performances du bolide de Tesla explosent grâce à ce kit à 18 000 €

Tesla vient d'ajouter à son catalogue un nouveau Pack piste pour la Model S Plaid. Avec ce kit payant, facturé entre 13 000 et 18 000 euros, le bolide électrique pourra enfin atteindre la vitesse maximale promise depuis des années de 322 km/h.

Souvenez-vous, lors du lancement de la Model S Plaid en 2021, Tesla a mis en avant un argument fort, surtout pour les amateurs de hautes performances : une vitesse maximale de 322 km/h. Impressionnant, surtout pour une voiture électrique.

Seulement, les premières Model S Plaid livrées par l'entreprise étaient en réalité bridées à 262 km/h. Pour des questions de sécurité, Tesla avait instauré des limites sur le micrologiciel de la sportive. Selon le constructeur, les freins de série de la Model S Plaid n'étaient pas assez puissants pour encaisser une telle vitesse de pointe.

Avec le déploiement en janvier 2022 du Plaid Track Mode, une nouvelle version du micrologiciel dédiée à la conduite sur circuit, la vitesse maximale de la Model S Plaid était passée à 282 km/h. C'est mieux, mais ce n'est pas encore la promesse initiale.

En mars 2023, nous avons évoqué dans nos colonnes le lancement d'une nouvelle option qui permettra justement d'atteindre cette allure. Ce kit, baptisé “Pack Piste pour Model S Plaid” vient justement d'être ajouté au catalogue des accessoires disponibles sur le site de Tesla.

Freins haute performance et pneus course au programme

Selon les dires du constructeur, ce kit a été conçu pour offrir “une stabilité à grande vitesse, une force de virage maximale et une puissance de freinage continue lors de sessions de conduite sportive, tout en permettant d'atteindre une vitesse maximale de 322 km/h”.

On retrouve dans ce kit des jantes en aluminium forgé, de pneus course, de nouveaux rotors en carbure de carbone-silicium ainsi que des étriers forgés monoblocs avec des plaquettes de frein haute performance et du liquide de frein haute température.

Kit de freins Carbon Ceramic :

2 rotors avant en carbure de carbone-silicium de 410 x 40 mm

2 rotors arrière en carbure de carbone-silicium de 410 x 32 mm

2 étriers avant forgés monoblocs à 6 pistons avec plaquettes de frein haute performance

2 étriers arrière forgés monoblocs à 4 pistons avec plaquettes de frein haute performance

2 freins de stationnement montés sur étrier et intégrés

Liquide de frein prêt pour la piste

Micrologiciel mis à jour pour des performances de pointe

Ensuite, le kit comprend également :

2 jantes Zero-G 20X10J avec pneus Goodyear Supercar 3R 285/35R20 (avant)

2 jantes Zero-G 20X11J avec pneus Goodyear Supercar 3R 305/30R20 (arrière)

TPMS, enjoliveurs Zero-G, écrous de valve et caches écrous

Comme le précise Tesla, il sera possible d'acheter uniquement le kit de freins Carbon Ceramic, pour un prix de 13 825 €. En revanche, en y ajoutant les pneus et jantes, la facture montera à 18 435 € exactement. Le Pack piste de la Model S Plaid sera disponible en juin 2023.