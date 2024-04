Model 3, Model X : Tesla baisse de nouveau ses prix, de quoi faire trembler la concurrence ?

Dans un marché des véhicules électriques de plus en plus compétitif, Tesla annonce une nouvelle baisse de prix pour ses modèles Model 3, S et X.

Tesla continue d'adapter ses stratégies tarifaires avec une nouvelle réduction sur ses modèles phares. Cette baisse, qui en suit une autre plus tôt dans l'année, positionne encore une fois le constructeur américain comme un acteur compétitif sur le marché des voitures électriques. Ce changement de tarifs intervient alors que le marché européen devient un terrain de plus en plus disputé par plusieurs grandes marques comme Renault, Peugeot, Volkswagen et les constructeurs chinois.

Tesla a ainsi annoncé une baisse importante des prix de trois de ces modèles. La Model 3 voit son prix de base chuter à 39 990 €, ce qui en fait le modèle le plus abordable de ce constructeur sur le marché français. Ceci a pour conséquence de la placer en concurrence directe avec la Renault Mégane E-Tech, proposée à partir de 34 000 € mais avec moins d’options. Parallèlement, le prix de la Model X a été réduit à 99 990 € et celui de la Model S à 92 990 €, rendant ces modèles de luxe plus accessibles tout en conservant leur statut de véhicules haut de gamme.

La Tesla Model 3 se place avantageusement face à ses concurrentes

Le nouveau tarif de la Model 3 de Tesla la place donc avantageusement par rapport à ses concurrentes directes en termes de finition et de capacités. Comme la Renault Mégane E-Tech, la Volkswagen ID.3 est tarifée à 39 990 € pour une offre similaire en termes de fonctionnalités et de performances. La MG4, offrant un prix de départ inférieur à 30 000 €, se positionne comme l'option la plus économique, mais avec des spécifications qui peuvent être perçues comme inférieures. Avec ce nouveau prix, elle pourrait être vue comme offrant un meilleur rapport qualité-prix dans sa catégorie.

Après sa baisse de prix, la Tesla Model X est désormais affichée à 99 990 €, ce qui renforce son attrait dans le segment des SUV électriques de luxe. Elle se compare aux Audi e-tron et Mercedes-Benz EQC, qui commencent à environ 85 000 € et 80 000 € respectivement. En plus de son autonomie supérieure, capable de parcourir jusqu'à 580 km contre 436 km pour l'e-tron et 450 km pour l'EQC, elle se distingue par des performances supérieures. Elle offre une accélération plus impressionnante, pouvant atteindre 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes grâce à ses versions les plus puissantes, surpassant largement ses rivales. Cette puissance est complétée par des fonctionnalités propres à la marque et des mises à jour à distance qui améliorent le véhicule sans visites au garage. A voir si ces atouts parviendront à justifier cette différence de prix.