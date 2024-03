La Renault Mégane Électrique 2024 apporte plein d’améliorations et le prix va vous faire plaisir

Renault annonce une amélioration significative de l'autonomie de sa Mégane électrique pour 2024, sans répercussion sur le prix. Cette évolution, accompagnée d'un aérodynamisme optimisé et d'un équipement plus complet, positionne la Mégane comme un acteur compétitif face à ses rivales bien connues.

En réponse à un marché des véhicules électriques de plus en plus compétitif, Renault a pris une décision audacieuse en début d'année en réduisant drastiquement le prix de sa Mégane E-Tech. Ce positionnement tarifaire, à partir de 34 000 euros, vise à renforcer son attrait face à des rivales de taille comme la populaire MG4.

Pour 2024, la Mégane Électrique ne se contente pas de maintenir son nouveau prix compétitif ; elle s'apprête également à offrir des améliorations substantielles. L'autonomie est au cœur de cette évolution. Cet accroissement, couplé à un équipement plus fourni, fait de cette nouvelle version, une alternative séduisante à la Tesla Model 3, connue pour ses performances et sa technologie avancée. Avec ces ajustements, le constructeur Francais affirme son engagement envers une mobilité électrique accessible et performante.

La Renault Mégane Électrique 2024 voit son autonomie augmenter mais pas son prix

Dans sa démarche d'amélioration, Renault a revu à la hausse l'autonomie de sa Mégane Électrique 2024, désormais capable d'atteindre jusqu'à 480 km selon les finitions, contre 470km auparavant, grâce notamment à des avancées en matière d'aérodynamisme. Cette augmentation d'autonomie arrive sans hausse de prix, la gamme débutant toujours à 34 000 euros. Le constructeur français cherche à rendre la mobilité électrique toujours plus accessible et attrayante. C’est en particulier le cas pour la version de base “Equilibre“, qui voit son autonomie passer de 300 à 320 km, offrant ainsi aux utilisateurs une option plus viable pour leurs déplacements quotidiens et longues distances.

Outre les améliorations techniques, Renault enrichit également l'équipement de base de la Mégane E-Tech en réponse à la nouvelle norme européenne GSR2, qui impose davantage d'aides à la conduite. Dès l'entrée de gamme, les véhicules seront dotés de fonctionnalités avancées telles que l'alerte de vigilance du conducteur et l'aide au stationnement arrière, augmentant ainsi la sécurité et le confort de conduite. Ces ajouts ne modifient pas son prix de base. De plus, le constructeur actualise son système multimédia Open R-Link et inclut une climatisation automatique.