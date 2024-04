Bornes de recharge : la galère du paiement par carte va enfin prendre fin

La galère du paiement par carte bleue sur les bornes de recharge rapide va enfin prendre fin. Grâce à une réglementation européenne, toutes les nouvelles installations de plus de 50 kW doivent intégrer une TPE depuis ce 13 avril 2024. Toutes les bornes déjà existantes devront également s'en équiper.

Si le paiement par carte bleue s'est démocratisé depuis des années maintenant aux stations essence, on peut difficilement en dire de même sur les bornes de recharge pour voitures électriques. Pour cause, chaque opérateur impose sa méthode de paiement, entre carte d'abonnements, utilisation d'un badge, obligation de passer par une application dédiée, scan d'un QR code… Pas toujours facile pour les propriétaires de voitures électriques de s'y retrouver donc.

Le paiement par carte devient obligatoire sur les bornes de recharge rapide

Mais bonne nouvelle, une réglementation européenne va enfin simplifier le processus. En effet, depuis ce 13 avril 2024, toutes les nouvelles bornes de recharge rapide de plus de 50 kW devront impérativement embarquer un TPE (terminal de paiement électronique). Il s'agit d'une mesure prévue dans le cadre du règlement AFIR (ndrl : Alternative Fuels Infrastructure Regulation ou règlement sur l'infrastructure des carburants alternatifs dans la langue de Molière).

Quid des bornes de recharge rapide déjà existantes ? Les opérateurs devront également les équiper d'un TPE. Consciente de l'importance du chantier, la Commission européenne leur laisse jusqu'au 1er janvier 2027 pour mettre à jour leurs infrastructures.

Un QR code sur les bornes lentes

Concernant les bornes affichant une puissance inférieure à 50 kW, la présence d'un TPE ne sera pas obligatoire. Néanmoins, elles devront à minima afficher un QR code pour rediriger l'utilisateur vers une plateforme de paiement. Mais attention, “ce QR code statique pourrait être conforme, à condition qu'il soit lisible et que la sécurité de l'opération de paiement soit assurée”. La Commission promet d'être vigilante sur ce point. Pour cause, on se souvient de ces faux QR Code apposés sur les bornes d'un village français en décembre 2023 qui permettaient aux pirates de récupérer le montant de la recharge.

Notez que certains opérateurs de réseaux de recharge n'ont pas attendu l'entrée en application de ce dispositif pour moderniser leurs infrastructures. C'est par exemple le cas de Tesla qui a doté ses Superchargeurs V4 de lecteur de carte bancaire depuis juillet 2023. De son côté, Powerdot a confirmé que 52 sites (sur les 713 sous sa gestion) vont être équipés dès cette semaine d'un TPE. L'entreprise espère pouvoir doter 525 sites de TPE d'ici la fin d'année 2024.

Pour rappel, l'AFIR prévoit d'autres mesures fortes pour développer les infrastructures de recharge électrique sur le Vieux Continent. D'ici 2026, les pays membres devront par exemple avoir des bornes rapides tous les 60 km sur les principaux axes routiers.

Source : Commission Européenne