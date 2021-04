Model 3 et Y : leurs prix augmentent encore, quand Tesla va-t-il s’arrêter ?

Une nouvelle fois, Tesla a modifié le prix de la Model 3 et de la Model Y aux États-Unis. Cette fois-ci, il s’agit d’une hausse de prix. Trois déclinaisons de la Model 3 et une de la Model Y sont concernées. Cette nouvelle augmentation intervient un mois après une légère baisse, mais une semaine après l’annonce de ses excellents résultats financiers.

Le prix de certaines Tesla a encore évolué en cette fin de semaine. C’est comme s’il y avait un commercial chez le constructeur qui tire à pile ou face chaque semaine pour savoir s’il va augmenter ou baisser le prix au catalogue, ou s’il ne va pas les changer. Cette semaine, il s’agit d’une hausse. Pas de bol pour tous ceux qui voulaient en faire l’acquisition prochainement.

Deux modèles sont concernés. La Model 3 et la Model Y. C’est à dire les deux plus abordables. Trois déclinaisons de la Model 3 voient leurs tarifs progresser. Il s’agit de la Model 3 Standard Range Plus, de la Model 3 Long Range AWD (grande autonomie quatre roues motrices en bon français) et la Model 3 Performance. La hausse de prix est de 500 dollars, sauf pour la Model 3 Performance dont le prix progresse de 1000 dollars. Heureusement, la Model 3 la plus accessible reste sous la barre des 40 000 dollars.

La Model Y repasse au-dessus des 50 000 dollars

Concernant la Model Y, une seule déclinaison voit son prix augmenter. Il s’agit de la version Long Range AWD. Son prix augmente de 500 dollars également pour repasser au-dessus des 50 000 dollars. Encore une fois, cela ne représente que 1 % du prix. Mais cela vient s’ajouter à plusieurs décisions qui rendent la Model Y de moins en moins accessible. Nous rapportions en février que Tesla retirait de la vente la moins chère des Model Y.

Contacté par la rédaction de PhonAndroid, Tesla France nous indique que la hausse tarifaire touche également la France, mais dans une moindre proportion. En effet, seule la Model 3 Grande Autonomie est concernée. En revanche, la progression du prix est plus intense : 1000 euros. Le prix des autres modèles reste inchangé.

Cette hausse intervient pratiquement une semaine après la publication des résultats financiers de Tesla sur le premier trimestre 2021. Des résultats excellents, puisque la firme américaine a réussi à livrer près de 185 000 voitures en trois mois, battant ainsi son record précédent, établi au quatrième trimestre 2020. Nous y notions d’ailleurs que les modèles les plus vendus sont justement les Model Y et Model 3. Sans surprise, ce sont eux qui subissent outre-Atlantique une hausse de prix.

Source : Electrek