Tesla a livré 185 000 voitures électrique au premier trimestre 2021, un record

Tesla est parvenu à livrer près de 185 000 voitures électriques dans le monde pendant le premier trimestre de 2021. Grâce au succès des Model 3 et Model Y, le constructeur automobile a réussi à battre le record établi au dernier trimestre de 2020. Cerise sur le gâteau, Tesla a aussi livré deux fois plus de véhicules qu'au premier trimestre de l'an dernier. Comme promis, Elon Musk a drastiquement augmenté les capacités de production de la firme.

Ce vendredi 2 avril 2021, Tesla a publié les chiffres de production pour le 1er premier trimestre de l'année. Sur la période, le groupe américain a livré 184 800 véhicules et produit 180 338 voitures électriques. Tesla dépasse donc largement les attentes des analystes de Wall Street, qui tablaient sur des livraisons n'excédant pas les 168 000 voitures.

Avec cet excellent premier trimestre, Tesla bat le record du quatrième trimestre 2020. La firme américaine était parvenue à livrer jusqu'à 180 570 véhicules électriques dans le monde entre octobre et décembre. Ce record avait permis à Tesla de tenir à peu de choses près ses objectifs de livraison avec 499 550 de voitures livrées. Début 2020, Elon Musk s'était en effet engagé à livrer 500 000 voitures dans le monde en dépit de la pandémie et des mesures sanitaires. Une fois n'est pas coutume, Tesla a tenu ses promesses de livraison et de production.

Tesla a essentiellement livré des Model 3/Y

“Nous sommes encouragés par la bonne réception du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers une pleine capacité de production” affirme Tesla dans le communiqué. Le groupe automobile précise que 180 338 Model 3 et Model Y ont été produites au premier trimestre 2021, et 182 780 ont été livrées. Sans surprise, la présentation des nouvelles Model S et Model X s'est accompagnée d'une baisse des livraisons des précédentes éditions. Ainsi, Tesla n'a écoulé que 2020 Model S et Model X entre janvier et mars 2021. “Les nouveaux Model S et Model X ont été exceptionnellement bien accueillies, […] nous en sommes aux premières étapes de la montée en puissance de la production” explique Tesla.

En dépit de la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie, y compris les fabricants de voitures, Tesla est parvenu à augmenter ses capacités de production. Notez d'ailleurs que Tesla a livré 2 fois plus de voitures électriques qu'au premier trimestre 2020 quand le Covid-19 commençait seulement à se répandre dans le monde. Le constructeur n'avait en effet livré que 88 400 voitures début de l'année dernière.