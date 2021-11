MIUI : Xiaomi dépasse le cap des 500 millions d’utilisateurs

Xiaomi vient de dépasser un cap symbolique. En effet, plus de 500 millions de personnes à travers le monde utilise un smartphone sous MIUI, la surcouche maison basée sur Android du constructeur. L'entreprise chinoise a confirmé la nouvelle sur Weibo, le principal réseau social chinois.

Xiaomi vient de franchir un cap symbolique : celui des 500 millions d'utilisateurs sous MIUI dans le monde. Le constructeur a annoncé la bonne nouvelle sur Weibo, le principal réseau social chinois. Il s'agit d'une performance honorable pour la marque chinoise, qui pour rappel a été lancée en 2010. En onze ans seulement, la compagnie a connu une croissance exceptionnelle. Certes, les sanctions américaines décrétées contre Huawei ont largement bénéficié au succès de Xiaomi.

Pour l'occasion, Xiaomi a dressé un court historique du parcours de MIUI. En 2015, la marque enregistrait 100 millions d'utilisateurs sous MIUI, sa surcouche maison basée sur Android. Il aura fallu trois ans supplémentaires pour atteindre les 200 millions. Ensuite, le nombre d'utilisateurs n'a fait que grimper de manière exponentielle, passant à 300 millions en octobre 2019, puis 400 millions en janvier 2021.

Et il n'aura fallu que dix mois seulement à Xiaomi pour passer de 400 à 500 millions, ce cap ayant été atteint ce 22 novembre 2021. Ces chiffres confortent Xiaomi dans l'espoir d'atteindre son objectif : devenir le numéro un mondial sur le marché des smartphones. Comme l'a démontré une étude du cabinet Canalys publiée en octobre 2021, Xiaomi occupe toujours la troisième place du classement avec 14% de parts de marché.

Xiaomi ne perd pas de vue son objectif : devenir n°1 mondial

Apple se maintient toujours en seconde position avec 15 % de parts de marché, tandis que Samsung reste toujours le leader incontesté avec 23% de parts de marché. Il faut rappeler toutefois que la marque chinoise et la firme de Cupertino sont régulièrement au coude à coude. En effet, Xiaomi était bel et bien devant Apple lors du second trimestre 2021 avec 14% contre 12% pour la marque à la pomme.

Et si Xiaomi déplore actuellement une baisse significative de ses revenus, notamment à cause du succès de l'iPhone 13 et de la pénurie de composants, le constructeur a plusieurs cartes dans sa manche pour la fin d'année 2021 et le début 2022. En premier lieu, la marque doit dévoiler les Xiaomi 12, 12 Pro et 12 Ultra très prochainement. Il y a fort à parier que cette génération bouscule ses concurrents présents sur le segment premium.

Pour cause, ce seront les premiers smartphones à embarquer un Snapdragon 898, le tout dernier processeur de Qualcomm. Il s'agit de la toute première puce gravée en 4 nm et elle promet jusqu'à 30% de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 888. Ensuite, Xiaomi doit également déployer en 2022 MIUI 13, la nouvelle version de sa surcouche, qui s'annonce d'ores et déjà riche en nouveautés.

