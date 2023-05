MIUI 14 arrive sur ces smartphones, le Poco F5 Pro va avoir droit à la recharge sans fil, c’est le récap !

La surcouche logicielle MIUI 14 arrive sur cette liste de smartphones chinois, le Poco F5 Pro a droit à la recharge sans fil, la TV entièrement gratuite est arrivée, c’est le récap de la veille.

Si dans l’ombre de Microsoft, Google intègre lentement mais sûrement l’Intelligence artificielle dans sa suite bureautique, et que la rumeur court selon laquelle OnePlus s’apprête à dévoiler son propre modèle de smartphone pliable, ce vendredi 5 mai 2023, ce sont les smartphones chinois qui ont accaparé la une de l’actualité technologique. Xiaomi va enfin déployer la surcouche MIUI 14 vers ses smartphones d’entrée de gamme, le Poco F5 Pro va bénéficier de recharge sans fil, et c’est une première. Au pays de l’oncle Sam, la startup Tee Vee voudrait lancer le premier téléviseur gratuit financé par la publicité.

La liste des smartphones qui vont avoir MIUI 14 est disponible

Xiaomi a la réputation de proposer des smartphones performants, mais abordables. Le succès de la marque s’appuie également sur une interface aux petits oignons. Si en toute logique, ce sont les modèles les plus récents et les plus prestigieux de la compagnie qui ont les premiers bénéficié de MIUI 14, les modèles des filiales Redmi et Poco n’ont pas été oublié pour autant. Si vous possédez un smartphone d’une de ces marques, consultez notre article pour savoir si vous pourrez profiter des derniers raffinements logiciels apportés par la surcouche Android.

Le Poco F5 Pro est le premier smartphone de la marque à proposer la recharge rapide sans fil

Les fabricants de smartphones rivalisent d’inventivité pour proposer des appareils qui se chargent toujours plus vite. Le Poco F5 Pro devrait être dévoilé dans les prochains jours. La rumeur court selon laquelle, en plus de jouir d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1 et d’arborer un écran QHD+, le smartphone le plus puissant jamais conçu par Poco aura aussi droit à la recharge rapide sans fil.

Cette startup vous propose un téléviseur gratuit, mais il y a un hic

Teevee Corporation est une jeune entreprise américaine qui a trouvé une idée pour le moins innovante : elle va vous proposer une télévision gratuite. En revanche, pour financer cette offre, elle intégrera un écran dans l’écran qui diffusera de la publicité non-stop. Est-ce une affaire ou une dérive ? Le concept mérite en tout cas d’être creusé, et de nombreux téléspectateurs désargentés y trouveront probablement leur compte. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire l’article.

