Cette entreprise veut vous offrir une TV entièrement gratuite, à une condition

La start-up Teevee Corporation pourrait bien être à l’origine de la prochaine grande révolution dans le monde de la télévision. L’entreprise prépare en effet la commercialisation d’une TV entièrement gratuite. Évidemment, il y a un hic : la TV sera livrée avec un second écran, qui diffusera des publicités en continu.



Une télévision gratuite, mais à une condition !

Vous connaissez l’adage : si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit. Ce dernier n’a peut-être jamais été aussi vrai qu’avec le nouveau projet de Teevee Corporation. Comme son nom l’indique, cette start-up compte bien se faire une place sur le marché des téléviseurs, avec un concept dont elle est visiblement très fière. Selon sa communication, il s’agirait tout simplement de « la plus grande innovation pour la TV depuis la couleur ».

Force est de constater que sur le papier, la proposition est alléchante. Teevee Corporation prévoit concrètement de commercialiser des téléviseurs entièrement gratuits. Comment est-ce possible ? Par la publicité, bien évidemment. En effet, cette TV d’un nouveau genre est livrée avec un second écran, sur lequel seront diffusées des publicités en continu. D’après le journaliste Janko Roettgers, la hauteur de cet écran serait à peu près similaire à celle d’un smartphone, pour une largeur égale à celle de l’écran principal.

Un TV gratuite financée par la pub, et pourquoi pas ?

Autre restriction : il ne faudra pas non plus s’attendre à une smart TV. À l’inverse, les utilisateurs auront plutôt droit à une collection de services de streaming, dont on ne connaît pas encore la liste complète. Le second écran, enfin, servira également à afficher plusieurs widgets, tels que la météo, l’actualité ou encore le suivi de compétitions sportives.

Si le projet peut prêter à sourire de prime abord, il faut bien admettre que l’on aurait dû le voir arriver. En effet, la publicité s’est depuis longtemps installée sur nos plateformes de streaming, Netflix réfléchissant même à proposer une formule entièrement gratuite reposant sur ce système.

La TV gratuite, elle, existe déjà bel et bien notamment grâce à Google qui propose depuis peu une sélection 800 chaînes entièrement financées par la publicité. Nul doute qu’il y a donc un marché à exploiter. Le téléviseur de Teevee Corporation, quant à lui, devrait arriver « plus tard dans l’année ».

Source : The Verge