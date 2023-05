Android 14 : Google prépare un widget pour accéder directement à son IA depuis l’écran

En analysant le code source de la dernière version d’Android, des journalistes ont découvert que Google s’apprête à déployer un widget donnant accès à Bard, l’IA générative maison dont l’accès est pour l’instant limité.

À moins d’une semaine de la conférence Google I/O 2023 au cours de laquelle la compagnie va annoncer de nombreux nouveaux produits et services, tout porte à croire que le géant de la recherche en ligne va passer à l’offensive sur le front matériel, avec son propre smartphone pliable, mais aussi sur le front logiciel, avec de nouvelles applications relatives à l’Intelligence artificielle.

Il y a quelques mois à peine, Google était considéré comme l’entreprise la plus avancée en matière d’Intelligence artificielle. AlphaCode, l’Intelligence artificielle maison, codait aussi bien qu’un programmeur débutant, et les IA de DeepMind explosaient les joueurs de Starcraft professionnels, ou même d’échecs. Si impressionnantes soient-elles, toutes ces innovations n’étaient pas mises à la disposition du grand public. L’arrivée de ChatGPT d’OpenAI en novembre 2022 a amorcé l’ère de l’Intelligence artificielle grand public et rebattu les cartes. Cette concurrence est un péril existentiel pour Google.

Google prépare un widget pour ses Pixel qui donne un accès direct à Bard

Selon 9 To 5 Google, la compagnie préparerait un widget Bard directement accessible depuis l’écran d’un smartphone Android. Plus précisément encore, l’APK analysée par les experts laisse deviner que cette fonctionnalité sera, dans un premier temps, réservée aux smartphones de la compagnie, les Pixel. La firme de Mountain View s’est jusqu’à maintenant montrée plutôt prudente dans le déploiement de ses services basés sur l’IA. On peut en avoir un avant-goût dans Gmail ou dans Docs, mais pour profiter de l'IA de Google Bard, il faut s’inscrire sur une liste d’attente et converser depuis un navigateur.

Il faudra patienter jusqu'à la Google I/O 2023 pour en savoir plus sur les intentions de Google. On peut toutefois imaginer que la compagnie va accompagner la présentation du très attendu Pixel Fold d’une annonce concernant Bard. Le smartphone pliable sera très onéreux. L’accès direct à l’Intelligence artificielle de Bard depuis un widget pourrait être un argument de vente convaincant pour certains.