Poco F5 Pro : Xiaomi confirme la recharge sans fil, une première sur les smartphones abordables

Bonne nouvelle pour les fans de Xiaomi, la série de smartphones Poco va bientôt avoir droit à une toute nouvelle fonctionnalité : la recharge sans fil. Le Poco F5 Pro sera le premier appareil à y avoir droit.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous connaissons une bonne partie de la fiche technique du prochain Poco F5 Pro. Tout d’abord, on sait que le smartphone sera propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, que l’on retrouvait dans les appareils haut de gamme de l’année dernière, et qui arrivera dans certains milieux de gamme cette année, dont notamment le Nothing Phone (2). Il aura même droit à un écran QHD+, ce qui est inhabituel pour ce type d’appareil.

En plus d’être le smartphone le plus puissant jamais conçu par Poco, le Poco F5 Pro aura surtout une particularité de taille : il sera le premier appareil de la marque à utiliser la recharge rapide sans fil. Si sa batterie pouvait déjà être rechargée à 67W en filaire, vous auriez également droit à une recharge rapide sans fil à 30W.

La recharge sans fil du Poco F5 Pro s’annonce rapide

Comme l’a confirmé Xiaomi sur les réseaux sociaux en amont du lancement du smartphone, le Poco F5 Pro va pouvoir être rechargé sans fil à 30W, soit bien plus que la plupart des appareils compatibles de son segment. On sait par exemple que le prochain Pixel 7a, qui coûtera pas moins de 509 euros, devra lui se contenter d’une maigre recharge sans fil de seulement 5W.

Pour ce qui est du Nothing Phone (2), on ne connait pas grand-chose de sa fiche technique, mais son prédécesseur était compatible 15W. C’est deux fois moins que Xiaomi, et pour l’instant, rien ne dit que l’entreprise de Carl Pei va améliorer cet aspect du smartphone. Ce qui est sûr, c’est que le Poco F5 Pro s’annonce plus polyvalent que jamais grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

Le Poco F5 sera probablement très plébiscité par les fans grâce à son processeur Snapdragon 7+ Gen 2, qui est probablement l’une des puces les plus intéressantes de l’année, mais ceux qui voudront la recharge sans fil pourront au moins passer sur le modèle le plus onéreux. On vous rappelle que les Poco F5 et F5 Pro seront officiellement présentés le 9 mai prochain, donc nous saurons bientôt tout à leur sujet.