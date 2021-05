MIUI 13 arrive, le Galaxy S8 rend l’âme, Tesla améliore ses batteries pour 3$, le récap

MIUI 13 sera disponible le 25 juin 2021, le Galaxy S8 est officiellement obsolète, Tesla rend ses batteries plus écologiques pour trois fois rien, voici le récap de la semaine.

Cette semaine, nous vous avons parlé de Tesla et son affaire en or qui, pour 3 dollars seulement, va pouvoir revoir entièrement le processus de fabrication de ses batteries. Une page se tourne également pour Samsung, qui abandonne définitivement le support du Galaxy S8. De son côté, Xiaomi prépare lui aussi l’avenir, en se préparant à déployer MIUI 13 dès le 25 juin prochain. Pendant ce temps là, un habitant du Tarn a eu la malchance de se faire avoir par une arnaque Sim Swap, tandis que Microsoft répare un bug bien agaçant sur Windows 10.

Des brevets à 3 $ pour améliorer les batteries Tesla

SpringPower est une petite start-up canadienne, spécialisée dans les batteries, qui a vu un jour Tesla toquer à sa porte. Juste avant le Battery Day, le constructeur lui a racheté plusieurs brevets pour un total dérisoire de 3 dollars. Si la somme peut paraître insignifiante, les bénéfices de cet investissement le sont beaucoup moins. Alors que la fabrication des cathodes contamine jusqu’à 15 000 litres d’eau, la technologie de SpringPower réduit les coûts générés de 75 %, précisément parce qu’il n’y a plus besoin de traiter cette eau par la suite. Les équipes de la start-up auraient ainsi rejoint les rangs de Tesla, signe de la volonté de la firme de revoir son processus de production.

MIUI 13 débarque le 25 juin 2021

Xiaomi serait sur le point de lancer la bêta de MIUI 13. Selon plusieurs sources bien renseignées, la nouvelle version de la surcouche sera disponible le 25 juin 2021. Cette date ne concerne pour l’heure que les utilisateurs chinois. De notre côté du globe, il faudra comme d’habitude attendre quelques mois de plus avant la voir débarquer sur nos smartphones. D’ici là, nous avons listé tous les appareils qui pourront recevoir la mise à jour. Vous pouvez les retrouver dans notre article ci-dessous. Il ne s’agit pour l’instant que de rumeurs, mieux vaut donc attendre une confirmation de la part de Xiaomi pour la graver dans la roche.

Samsung laisse de côté le Galaxy S8

Ce n’était qu’une question de temps avant que Samsung cesse de déployer des correctifs pour le Galaxy S8. L’année dernière, déjà, le constructeur est passé de mises à jour mensuelles à des mises à jour trimestrielles. Désormais, le smartphone, ainsi que le S8+, n’apparaît plus dans la liste des appareils pris en charge par la firme, les rendant de fait officiellement obsolètes. À ce titre, ils seront donc beaucoup moins sécurisés et fiables que leurs congénères, puisqu’ils ne recevront plus les patchs habituels. Les Galaxy S8 Active et S8 Lite bénéficient quant à eux d’encore quelques mois de sursis.

Windows 10 régule son utilisation du CPU

Depuis quelques mises à jour, certains utilisateurs de Windows 10 se plaignent d’une utilisation anormale du CPU. Ce bug a pour effet de sérieusement compromettre les performances du PC, sans qu’il ne soit possible de régler soi-même le souci. Heureusement, Microsoft est intervenu en déployant la version KB5001391 qui vient corriger ce problème. Ce n’est pas tout, puisqu’un bug du menu Démarrer a lui aussi été résolu. Certains emplacements d’applications restaient vides sans aucune raison apparente. Le dernier patch remet donc toutes les choses en ordre, du moins pour ces deux incommodités.

Victime d’une arnaque Sim Swap, il se fait voler tout son argent

« Il parlait français parfaitement, très calmement. Il m’explique que si je n’étais pas à l’origine de la demande de résiliation, il fallait que je change mes codes d’accès », raconte cet habitant du Tarn. Lorsqu’il reçoit un appel d’un numéro local, il n’hésite pas à faire le nécessaire pour sécuriser son compte Orange. Malheureusement, il s’est fait arnaquer par un faux conseiller, qui a pu ensuite transférer la ligne sur sa propre carte SIM. La suite, on la connaît. L’individu s’est connecté à tous les comptes sécurisés de la victime, notamment son compte en banque qui affiche depuis des prélèvements suspects. Ni l’opérateur ni la banque en question n’a offert de réelle solution pour le moment.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, nous avons pu tester le meilleur Mi 11, le dernier bracelet connecté de Huawei et le jeu d’horreur le plus attendu de l’année. Design réussi, autonomie correcte, écran AMOLED de qualité : le Mi 11 Ultra a tout pour plaire, si ce n’est une tendance à chauffer et sa taille quelque peu disproportionnée. Comptez 1199 €. Le Huawei Band 6 a quant à lui presque tout d’une montre, avec son suivi d’activité et son lot de capteurs complet. Il lui manque tout de même le GPS intégré et un autre store que l’APK Gallery. Il sera à vous pour 59 €. Enfin, Resident Evil 8 n’a pas déçu avec son ambiance glaçante, sa performance technique au poil et sa capacité à être plus grand public. Il penche néanmoins de plus en plus vers le FPS et se veut moins déstabilisant que le 7e opus.