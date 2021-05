Le Galaxy S8 est officiellement obsolète, Samsung arrête les mises à jour

Les Galaxy S8 et S8+ sont désormais officiellement obsolètes ! Quatre ans après le lancement, Samsung arrête de déployer des mises à jour sur les deux smartphones phares de 2017. Les téléphones sont en effet parvenus au bout du support logiciel promis par la marque. D'ici quelques mois, le Galaxy Note 8 devrait subir le même sort.

Il y a un an, Samsung a cessé de déployer des mises à jour de sécurité mensuelles sur les Galaxy S8 et S8+. Les deux best-sellers de 2017 devaient se contenter de mises à jour de sécurité trimestrielles. Il s'agit d'une ultime étape avant l'abandon pure et simple des mises à jour.

Sans grande surprise, le géant sud-coréen vient de décréter les Galaxy S8 officiellement obsolètes. Les deux smartphones viennent de disparaître de la liste de distribution des mises à jour de sécurité sur les smartphones du catalogue de Samsung.

Samsung a tenu ses promesses en offrant 4 ans de support logiciel

Désormais, Samsung ne déploiera plus aucune mise à jour sur les Galaxy S8. Privé de correctifs réguliers, les smartphones sont évidemment moins sécurisés que les terminaux qui reçoivent tous les mois le patch de sécurité Android de Google. Néanmoins, les S8 continueront de fonctionner entièrement normalement.

Notez que les Galaxy S8 Active et S8 Lite sont toujours listés dans la section des smartphones qui reçoivent des mises à jour trimestrielles. Ce n'est pas surprenant étant donné que les deux variantes sont sorties sur le marché plusieurs mois après les S8. Les deux éditions devraient être déclarées obsolètes d'ici quelques mois.

C'est également le cas du Galaxy Note 8. Lancé en août 2017, le smartphone doit actuellement se contenter de mises à jour de sécurité tous les trois mois depuis l'an dernier. Aux alentours du mois d'août ou de septembre, Samsung devrait décréter le Note 8 obsolète. Comme les S8, il arrive au bout du support logiciel promis par le fabricant.

Utilisez-vous encore un Galaxy S8 au quotidien ? Allez-vous remplacer votre smartphone contre un téléphone neuf, comme un des Galaxy S21, après cette annonce ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.