MIUI 12 : voici tous les smartphones Xiaomi et Redmi susceptibles de recevoir la mise à jour

Une liste de smartphones potentiellement éligibles à une mise à jour vers MIUI 12 a été dévoilée. Elle compte pas moins d’une trentaine de mobiles avec aussi bien des modèles des gammes Mi que Redmi. Basé sur Android 10, MIUI 12 devrait offrir de nombreuses nouveautés, dont l’intégration du mode sombre au niveau système.

Alors que MIUI 11 est encore en cours de déploiement, les premières informations à propos de la version suivante, appelée MIUI 12, arrivent déjà. Au mois de janvier, Xiaomi annonçait officiellement que la version de la ROM customisée était en cours de développement, sans préciser de date de lancement officiel. Il semble logique que cette version soit lancée autour du premier anniversaire de MIUI 11, c’est-à-dire à la rentrée 2020. Bien sûr, tout ceci n’est encore que spéculation puisque Xiaomi se garde bien de s’avancer sur la moindre annonce sur son calendrier durant cette période confuse.

C’est donc du côté des fuites et des rumeurs qu’il faut se tourner pour en apprendre davantage. Le blog indien MiFreak a par exemple publié une liste non-officielle d’une trentaine de terminaux qui, potentiellement, pourrait recevoir une mise à jour version MIUI 12. Une liste qui compte autant de Redmi que de Mi et qui balaie tout le catalogue de Xiaomi, depuis l’entrée de gamme avec les modèles Y jusqu’au haut de gamme gamme avec les Mi Note et les Mi MIX. Voici cette liste que nous avons classée selon les gammes.

Nous commençons avec les Mi (en y incluant les Mi CC, les Mi A et les Mi 9T) :

Mi 9T Pro

Mi 9T

Mi 9 Pro

Mi 9 SE

Mi 8 / Mi 8 Pro / Mi 8 Lite

MI A3

Mi A1

Mi A2 Lite

Mi CC9 Pro

Mi CC9

Mi CC9e

Mi Play

Mi Mix 2

Mi Mix 3

Mi Mix 3s

Mi Max 2

Mi Note 10

Nous continuons avec les Redmi (en y incluant le Pocophone F1)

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 5A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7A

Redmi 6

Redmi 5 Plus

Redmi 4X

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 4

Pocophone F1

Une liste pas toujours très crédible

Vous remarquerez certains noms dans cette liste que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont, pour certains des modèles exclusifs à la Chine. Pour d’autres, ce sont les noms commerciaux indiens ou chinois. Pour certains de ces smartphones, nous avons un doute quant à la crédibilité à apporter à une potentielle mise à jour vers MIUI 12. Le Redmi 5 Plus (aussi appelé Redmi Note 5 en Chine) en est un bon exemple. Le smartphone va bientôt fêter ses deux ans et a d’ores et déjà bénéficié de deux mises à jour majeures, en passant d’Android Nougat à Android Pie. Il n’est pas certain qu’il passera sous Android 10. Et donc sous MIUI 12.

MIUI 12 sera logiquement une mise à jour très intéressante à découvrir. Une nouvelle interface graphique est attendue, ainsi que l’intégration au niveau du système d’exploitation, du fameux mode sombre qui a tant de succès. MIUI 12 offrira également une meilleure compatibilité avec les écrans dits panoramiques (avec des ratios allant de 18/9e à 21/9e). La nouvelle version de la ROM customisée devrait également être compatible avec le clonage d’application, permettant de séparer deux comptes différents dans une même application (pour des usagers privés et professionnels, par exemple).

