Xiaomi : un nouveau smartphone avec un capteur 150 MP d’ici la fin 2020 ?

Xiaomi pourrait lancer un nouveau smartphone avec un capteur 150 MP d’ici la fin 2020. C’est en tout cas que ce révèle le leaker réputé IceUniverse sur son compte Twitter. Ce capteur inédit serait développé en partenariat avec Samsung. Il pourrait équiper un prochain appareil de la gamme Mi Mix ou Mi CC.

Les bruits de couloir et autres fuites vont bon train concernant Xiaomi. Nos confrères du site ZDNet Korea révélait ce 22 avril que Xiaomi serait au travail sur un nouveau smartphone à clapet façon Galaxy Z Flip. Le constructeur aurait d’ailleurs contacté Samsung et LG afin de passer commande pour des dalles OLED pliables. Le développement de ce smartphone inconnu pourrait débuter pendant le second semestre 2020, pour un lancement possible début 2021.

La nouvelle rumeur du jour nous vient du leaker réputé IceUniverse. Il aurait réussi à se procurer plusieurs documents provenant d’une source chez Xiaomi. Selon ces informations, Xiaomi travaillerait actuellement avec Samsung à l’élaboration d’un smartphone inédit équipé d’un capteur de 150 MP. Son lancement pourrait être fixé au quatrième trimestre 2020.

Toujours selon les dires de IceUniverse, ce capteur nouvelle génération pourrait être intégré à un futur smartphone de la gamme Mi Mix ou Mi CC (gamme davantage tournée vers les plus jeunes) du constructeur. Comme le précisent ces documents, Samsung aurait terminé la phase de recherche et développement du capteur 150 MP.

Oppo et Vivo travaillent également sur un capteur 150 MP

Pour rappel, cette information vient corroborer de précédentes publications du leaker tout aussi réputé Sleepy Kuma. À la fin mars 2020, il affirmait que Samsung allait lancer un capteur photo à 150 Mpx, encore plus puissant que celui du S20 Ultra. Ce capteur embarquerait la technologie Nonacell, celle-là même déjà à l’œuvre sur le capteur ISOCELL Bright HM1 du dernier ultra haut de gamme du constructeur.

La technologie Nonacell permet de combiner 9 pixels adjacents pour capturer plus de lumière. Ce qui veut dire que les photos de l’appareil déboucheront généralement sur des fichiers de 16 ou 17 MP. Le capteur ISOCELL Bright HM1 donne, par contraste, des fichiers de sortie en 12 Mpx. Dernière précision, d’autres rapports précisent que Oppo et Vivo pourraient également lancer des smartphones dotés d’un capteur de 150 MP. Ces appareils inconnus seraient lancés au premier trimestre 2021 et seraient alimentés par le futur SoC Snapdragon 875 signé Qualcomm.

Source : Gizmochina