Votre PC Windows 10 refuse de passer à Windows 11 ? Voici comment résoudre le problème

Microsoft aide les utilisateurs à passer de Windows 10 à Windows 11. Une nouvelle notification s'affiche pour expliquer ce qui peut bloquer, avec les solutions à essayer le cas échéant. On vous explique.

Faites-vous partie de ceux qui vont finalement passer à Windows 11 ? Vous n'êtes pas sans savoir que la fin du support de Windows 10 est prévue pour le 14 octobre 2025. Cela ne veut pas dire que les ordinateurs qui s'en servent encore ne fonctionneront plus passée cette date bien sûr. Juste qu'ils ne recevront aucune mise à jour de sécurité ou de fonctionnalités, ce qui augmente leur vulnérabilité aux cyberattaques à mesure que le temps passe.

Peu importe la raison pour laquelle vous avez décidé de franchir le pas, il est possible que vous rencontriez des problèmes. Votre machine doit déjà respecter la configuration minimale requise pour installer Windows 11. Mais ce n'est pas le seul point de blocage possible. Pour vous aider à les identifier et, le cas échant, y remédier, Microsoft a développé une nouvelle notification explicative. On suppose qu'elle est intégrée à la mise à jour KB5001716 déployée au début du mois de juillet dernier.

Voici comment résoudre les problèmes de mise à jour vers Windows 11 depuis Windows 10

Si votre PC rencontre un souci lors de la mise à niveau vers Windows 11 depuis Windows 10 (ou antérieur), une notification intitulée Points nécessitant votre attention s'affichera. Au total, il y a 4 points bloquants possibles :

Un pilote.

Le matériel.

Une application.

Une fonctionnalité Windows.

Dans chaque cas, un message vous expliquera quoi faire, si tant est qu'il soit possible d'agir à votre niveau. Vous pouvez en effet lire : Aucune action n'est nécessaire. Ici, Windows tentera de lui-même de réparer le souci puis de relancer la mise à jour. Il suffit de patienter.

Autrement, il se peut que des Paramètres de confidentialité incompatibles bloquent le processus. Un lien vers la page permettant de les modifier est alors fourni. Cliquez dessus pour effectuer les changements demandés.

Si le problème vient d'une Application incompatible, il y a 3 façon de faire. Notez que vous serez peut-être amené à répéter l'opération si Windows détecte plusieurs applis de ce type :

Cliquez sur le lien En savoir plus ou Mettre à jour affiché. Dans la page qui s'ouvre, vous pouvez être redirigé vers le site du développeur de l'appli pour y trouver une version compatible avec Windows 11. Une fois cette dernière installée, revenez au message Points nécessitant votre attention et cliquez sur Actualiser pour poursuivre l'installation de Windows 11.

affiché. Dans la page qui s'ouvre, vous pouvez être redirigé vers le site du développeur de l'appli pour y trouver une version compatible avec Windows 11. Une fois cette dernière installée, revenez au message et cliquez sur pour poursuivre l'installation de Windows 11. Cliquez sur le bouton Désinstaller s'il est proposé, et si vous n'avez pas besoin de l'application.

s'il est proposé, et si vous n'avez pas besoin de l'application. Désinstaller manuellement l'appli s'il n'est pas possible de le faire automatiquement. Une fois cela fait, retournez sur le message Points nécessitant votre attention et cliquez sur Actualiser.

C'est le même principe en cas d'incompatibilité avec un pilote. Il existe également un problème plus rare survenant si vous tentez d'installer une préversion de Windows 11, autrement dit une version bêta. Dans l'absolu, il vaut mieux se contenter de la dernière version stable, mais si vous tenez absolument à migrer vers une préversion, il faudra soit :

Rejoindre le programme Windows Insider en cliquant sur Démarrer > Paramètres > Mise à jour & sécurité > Programme Windows Insider . Suivez ensuite les instructions.

. Suivez ensuite les instructions. Cliquez sur le bouton Activer s'il s'affiche afin d'autoriser l'installation des builds Insider.

Enfin, il se peut que Windows indique L’appareil Windows ne répond pas à la configuration minimale requise pour la mise à niveau. Dans ce cas, il n'y a pas grand chose à faire. Soit vous restez sous Windows 10, quitte à vous inscrire au programme permettant de recevoir des mises à jour de sécurité pendant 1 an après la fin du support, soit vous changez d'ordinateur pour un modèle compatible avec Windows 11. Ce que Microsoft recommande officiellement soit dit en passant. À vous de voir si cela vaut le coup.