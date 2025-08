Quand y en a plus, y en a encore. Vous pensiez que la RTX 5060 était la dernière des Blackwell ? Bien sûr que non : voici la RTX 5050, un modèle au tarif toujours plus dégressif.

Que faire de toutes ces puces qui n’ont pas passé les validations pour devenir des RTX 5060 ? Simplement les jeter ? Bien sûr que non. L’optimisation continue malgré leur absence lors de la génération 40 : la RTX 5050 est là ! Une puce dédiée exclusivement à la définition 1080p, pour ceux cherchant à profiter des dernières technologies NVIDIA au moindre coût.

Prix et disponibilité

La RTX 5050 est vendue en France au prix recommandé de 259,95 euros. Il s’agit ici d’un prix inférieur de 60 euros par rapport à la RTX 5060 à 8 GB, prochaine sur la liste de la gamme NVIDIA, qui attend une éventuelle réponse d’AMD sur le même terrain avec une hypothétique 9060.

NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU (architecture) Blackwell Finesse de gravure 4nm (4N NVIDIA Custom) Cœurs CUDA 2560 RT FLOPS 40 tflops Tensor TOPS 421 AI TOPS Mémoire GDDR 8 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits

Nous testons ici le modèle ZOTAC SOLO, vendu au prix MSRP. Un modèle Founder’s Edition designé par NVIDIA ne sera pas proposé à la vente. Notez que la 5050 intègre de la mémoire GDDR6, quand la génération 50 est connue au global pour mettre en avant la nouvelle GDDR7 plus rapide.

Voici notre configuration de test pour la RTX 5050 :

CM : ROG Strix X870-I Gaming WiFi

CPU : AMD Ryzen 9 9800x3D

Refroidissement : Corsair iCue H100i RGB Elite

RAM : 2×16 Go Corsair Vengeance DDR5-6000 MHz

SSD : MSI Spatium M580 PCIe 5.0 2 To

Alimentation : Corsair SF1000L 80 Plus Gold

Design, consommation et chauffe

Nous testons ici la ZOTAC RTX 5050 SOLO, modèle théoriquement vendu au prix MSRP de NVIDIA bien que comme toujours, les stocks décident au bout du prix réel selon la demande. Comme souvent, nous avons donc un châssis intégralement en plastique qui ne paye pas forcément de mine, mais reste très fonctionnel. La configuration de ventilation est au plus simple appareil sur ce modèle, puisque nous avons en tout et pour tout un seul ventilateur pour refroidir la carte. Rien de très choquant pour une RTX 5050. Notez que la RTX 5050 ne connaîtra pas de Founders Edition.

Au repos, la carte graphique nous déçoit un peu : 10 watts de consommation là où la RTX 5060 descendait à 6 watts, c’est bien dommage. Les températures sont par contre parfaites , à seulement 32°C sur le GPU pour 34°C sur la mémoire. Une fois lancée à fond, la carte ne monte qu’à 137 watts de consommation maximale, pour des températures de 72°C au GPU pour 68°C à la mémoire. En jeu, nous sommes plutôt à 123 watts de consommation. Nous sommes ici dans l’attendu, particulièrement sur les températures, d’autant que le ventilateur unique intégré par ZOTAC ne se fait pas entendre pour autant.

Enfin, petite carte oblige, pas besoin de pousser le nouveau connecteur PCIe. Nous retrouvons à nouveau un simple port PCIe 8-pins tout ce qu’il y a de plus classique et fonctionnel.

Calculs créatifs et intelligence artificielle

En photo, comme souvent, pas de grandes différences entre les cartes graphiques. Sur le montage vidéo, par contre, la RTX 5050 gagne 25% de performances par rapport à la RTX 4060, tout en restant derrière la RTX 5060 en suivant essentiellement le même facteur.

Sous Blender, la relation s’inverse. La RTX 4060 se place tout pile entre les 5050 et les 5060 sur la quasi-intégralité des tests, avec une différence de 10% entre chaque.

C’est sur les calculs IA que nous voyons le plus grand ralentissement. La RTX 4060 reste supérieure à la RTX 5050 avec une différence de l’ordre de 7-8%, quand la GDDR7 et la puissance brute développée par la RTX 5060 restent bien devant.

Mesures en 1080p VS RTX 4060 et RTX 5060

Pas de surprise après nos benchmarks dédiés à la création : l’écart reste essentiellement le même. La RTX 5050 est toujours derrière la RTX 4060, de 6% sur le benchmark Speed Way dédié au ray-tracing et de seulement 2% sur le test Steel Nomad dédié à la rasterisation pure. Les différences sont si légères qu’elles sont essentiellement inexistantes.

Pour tester en conditions réelles, nous avons fait appel à 9 titres :

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Black Myth Wukong

Cyberpunk 2077

Flight Simulator 2024

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel Rivals

Ratchet and Clank Rift Apart

Ces jeux ont été sélectionnés pour différentes raisons. Certains comme Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou Cyberpunk 2077 poussent jusqu’à leur retranchement même les cartes graphiques les plus récentes. D’autres comme Marvel Rivals sont un bon indicateur pour le jeu compétitif moderne. Mais surtout, tous ces titres sont compatibles avec une grande majorité des technologies des deux bords, DLSS et FSR. Notez que pour ces comparaisons, le plus bas dénominateur commun est choisi : si un jeu supporte le DLSS Frame Generation, mais pas le FSR3 Frame Generation, alors les mesures sont faites en DLSS/FSR simple pour une même base de comparaison. Le ray-tracing est toujours poussé à fond, soit en path tracing lorsque disponible ou assimilé.

Lorsque possible, nous comparerons également les augmentations de performances entre les différentes technologies DLSS/FSR/XeSS. Ces scores ne peuvent hélas pas être comparé entre une solution X et une solution Y, puisqu’elles n’ont pas le même impact sur les performances pour le même rendu visuel. Les comparaisons seront donc réalisées sur une technologie similaire, quand les résultats des autres technologies sont présentés à titre indicatif.

Alan Wake 2

Sur Alan Wake 2, les RTX 5050 et 4060 sont essentiellement équivalentes sans ray-tracing, alors que la RTX 5060 envoie 26% de performances en plus. Une leçon toujours retenue avec le RT en mode faible, où la 5060 est 21% supérieure aux deux cartes ex æquo, quand le path tracing garde un léger avantage de 7% pour la 4060 par rapport à la 5050.

Baldur’s Gate 3

Sur Baldur’s Gate 3, nouvelle petite déception alors que la 4060 reste à nouveau supérieure de 6%. La 5060 s’en tire avec 20% de performances en plus.

Black Myth Wukong

Black Myth Wukong ne change pas véritablement la donne, avec des RTX 5050 et 4060 essentiellement équivalentes et donc derrière la 5060 de 25% en rasterisation pure. C’est en RT Mid que la 5050 laisse à nouveau l’avantage à la 4060 de 17%, alors que la différence en path-tracing est insignifiante.

Cyberpunk 2077

Toujours une différence à peine notable entre la 5050 et la 4060 en rasterisation, quand la 5060 s’avance de 26%. La même dynamique est observée avec le mode RT moyen, où la 5060 est devant de 30%, quand le path tracing donne l’avantage à la 4060 sur la 5050 en se plaçant entre les deux cartes graphiques.

Flight Simulator 2024

Enfin un jeu clairement à l’avantage de la RTX 5050 par rapport à la 4060, puisque la première passe la barre importante des 30 FPS. La 5060 reste devant de 23%.

Hogwarts Legacy

En rasterisation pure, la 4060 gagne à nouveau le duel de 8% face à la RTX 5050 pour 21% de performances en plus sur la 5060. En RT Mid, la 4060 et 5050 sont équivalentes, mais la 5060 les dépasse d’un 39% bien marqué. Tout activé en RT, même constat.

Horizon Forbidden West

Hélas, ce fut de courte durée alors que Horizon Forbidden West met à nouveau la 4060 en avantage de 8% face à la 5050. La 5060 s’en tire 21% mieux que tout le monde.

Marvel Rivals

Sur Marvel Rivals, la 4060 continue d’avoir l’avantage de 12% sur la RTX 5050. Le même écart se constate avec la 5060.

Ratchet and Clank Rift Apart

Enfin un autre jeu où la RTX 5050 a l’avantage sur la 4060, de 8% en rasterisation pure comme avec le ray-tracing activé.