Les iPhone perdent leur valeur de plus en plus rapidement, bientôt plus rentable d’acheter un Samsung ?

L'iPhone n'est plus un investissement. Le pourcentage de valeur à la revente des mobiles d'Apple ne cesse de se détériorer, alors que celui des Galaxy S de Samsung se bonifie. À ce rythme, le Galaxy S26 pourrait devenir plus facile à amortir que l'iPhone 17.

Les iPhone sont des appareils durables et qui peuvent facilement être revendus sans perdre trop de leur valeur. Ou du moins, c'était le cas auparavant. Une récente étude de SellCell évalue la dépréciation des smartphones haut de gamme d'Apple, Samsung et Google depuis 2021 et prédit la perte de valeur des modèles des prochaines générations. Et clairement, la marque à la pomme semble en train de perdre un avantage sur ses concurrents.

La dépréciation de l'iPhone 16 après cinq mois de commercialisation atteindrait 35,4 %. Un taux en hausse année après année. Il était de 30,1 % pour l'iPhone 15, de 31,4 % pour l'iPhone 14, ou encore de 24,7 % pour l'iPhone 13. Les iPhone paraissent perdre de leur valeur de plus en plus rapidement. Ils restent plus rentables que les Galaxy S de Samsung, qui tournent autour des 45-50 %. Mais pour le constructeur sud-coréen, on observe une certaine stabilité, voire une régression de la perte de valeur.

La valeur de revente de l'iPhone pourrait dégringoler

Bientôt, acheter un smartphone Samsung pourrait devenir plus intéressant qu'acheter un iPhone en termes d'amortissement. Le rapport estime que la dépréciation de l'iPhone va continuer de s'accélérer, quand celle des Galaxy S va se réduire. Si bien que les deux courbes pourraient se croiser dès 2026 avec les iPhone 17 et les Galaxy S26. L'étude prédit que l'iPhone va perdre (toujours après cinq mois) 42,6 % sur l'ensemble de 2026, contre 44,8 % pour le Galaxy S. En 2027, l'iPhone va monter à 46,1 %, contre 43,1 % pour les smartphones de Samsung. Et cela se creuserait encore en 2028. L'iPhone vaudrait presque la moitié de son prix d'origine (49,7 %), le Galaxy S 41,3 %.

Les Galaxy S sont par contre des anomalies dans l'écosystème Android. Pour les pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold et Z Flip, nous sommes plutôt à 60 % de perte de valeur après cinq mois. Les Pixel de Google tournent quant à eux autour des 55 %, mais les données comprennent aussi le modèle pliable, plus difficile à revendre, et le Pixel a de milieu de gamme.