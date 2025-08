C’est au tour de Google Contacts de changer de look, voici à quoi va ressembler l’appli

Google continue de modifier l’apparence de ses applications Android. Cette fois, c’est l’appli Contacts qui adopte un nouveau style. Une refonte discrète mais déjà en cours de déploiement.

Android évolue, et son design aussi. Depuis quelques mois, Google prépare l’arrivée d’Android 16 sur les appareils Pixel. Cette version introduit un style plus arrondi, plus lisible et plus modulable appelé Material 3 Expressive. Ce nouveau langage visuel s’applique progressivement aux applications principales du système. Google Photos, Google Keep ou encore l’application Téléphone ont déjà reçu leur mise à jour avec ce nouveau design. À présent, c’est au tour de l’appli Google Contacts de suivre le mouvement.

Le nouveau design Material 3 Expressive apporte des changements visibles, avec une interface plus claire et plus structurée. Selon Android Authority, via la version 4.61.27 de l’application Google Contacts, ce nouveau look est en cours de déploiement, même pour les utilisateurs qui ne participent pas au programme bêta.

Les onglets comme “Contacts”, “Organiser”, ou “Mise en avant” affichent désormais une présentation sous forme de cartes, avec des encadrés plus espacés, plus lisibles, et une meilleure hiérarchisation des informations. Cela facilite la navigation, surtout sur les grands écrans. Même les pages de recherche et de détail des contacts adoptent cette nouvelle apparence.

Google Contacts adopte Material 3 Expressive avec une interface en cartes plus claire et mieux structurée

Ce changement ne concerne pas encore toutes les pages de l’application. Les sections Paramètres et Nouveau contact conservent l’ancien style, mais devraient être mises à jour dans une prochaine version. Google semble appliquer ce nouveau design progressivement, comme cela avait été le cas pour d’autres applis. Cette approche permet de corriger les éventuels problèmes avant un déploiement global. Le nouveau design Material 3 Expressive sera au cœur de la mise à jour Android 16 QPR1, attendue en septembre avec le lancement des Pixel 10.

Ce type de refonte peut sembler mineur, mais il s’inscrit dans une logique bien précise : rendre les applications Android plus cohérentes et intuitives. Pour les utilisateurs, cela veut dire des interfaces plus lisibles, mieux organisées, et surtout pensées pour les grands écrans. Dans Google Contacts, le nouveau design facilite la lecture des informations, comme les numéros ou les adresses, et améliore l’interaction avec les fonctions secondaires, comme l’organisation des contacts ou les favoris. Ce sont de petits ajustements, mais ils changent la manière dont on utilise l’application au quotidien.