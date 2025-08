La mise à jour One UI 8 débarque sur de nouveaux smartphones Samsung

Samsung annonce que la bêta de One UI 8 arrive sur de nombreux appareils Galaxy en août et septembre. La version stable va commencer à être déployée en septembre.

Alors que la mise à jour vers One UI 7 s'est fait longtemps attendre, Samsung déploie One UI 8, basé sur Android 16, à un rythme impressionnant. La version stable de One UI 8 est déjà disponible sur les nouveaux pliables de la marque, les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip FE. Les modèles de la série Galaxy S25 sont quant à eux éligibles à l'installation d'une version bêta, et devraient bientôt passer à une version stable.

Et voilà que Samsung annonce de nouveaux smartphones compatibles. Les mobiles de la série Galaxy S24, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6 sont sur le point de recevoir la mise à jour. Dans un premier temps, sous la forme d'une version bêta, accessible à partir du 11 août 2025 en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis. On ne sait pas si d'autres pays vont venir rejoindre la liste du programme bêta ensuite, mais on peut espérer le déploiement d'une version stable quelques semaines après cette date. One UI 8 est une continuité de One UI 7, qui avait apporté de nombreux changements de design, d'interface et dans les animations. Cette mise à jour exige donc moins de travail que la précédente.

One UI 8 bêta arrive sur une flopée de smartphones et tablettes

La bêta de One UI 8 arrivera en septembre sur ces appareils :

Les modèles de la série Galaxy S23

Les Galaxy Z Fold 5

Les Galaxy Z Flip 5

Les Galaxy A36 5G

Les Galaxy A35 5G

Les tablettes de la série Tab S10

Les utilisateurs peuvent s'inscrire au programme bêta via l'application Samsung Members. “Le déploiement officiel de One UI 8 sera disponible sur d'autres appareils Galaxy, au-delà des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, à partir de septembre”, apprend-on également. On comprend qu'au moins les Galaxy S25 passeront à la version stable le mois prochain. Pour les montres connectées, One UI 8 Watch sera déployé “sur d'autres modèles de Galaxy Watch, au-delà de la série Galaxy Watch 8, plus tard cette année”, précise Samsung.