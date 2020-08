PS5 : Sony dévoile un premier spot publicitaire, bientôt les précommandes ?

La PS5 passe la vitesse supérieure et se dévoile à travers un tout premier spot TV officiel. Dans cette publicité sombre et mystérieuse, le constructeur met en avant quelques fonctionnalités phares de sa console, à commencer par l’audio 3D et le retour haptique intégré dans la DualSense, la manette de la PS5.

« Bienvenue dans un monde de sensations décuplées ». Voilà comment débute le tout premier spot publicitaire de la PS5. En effet, ce jeudi 20 août 2020, la division hongroise du constructeur nippon a publié de manière un peu trop anticipée cette publicité officielle. Elle a certes été supprimée rapidement, mais Internet étant Internet, la vidéo a très vite fait le tour de la toile.

Le constructeur a donc pris le taureau par les cornes et publié le spot TV sur YouTube et ses réseaux sociaux. Pas de gameplay ici, le spectateur est amené à suivre les aventures d’une jeune femme dans un monde mystérieux habité par des créatures terrifiantes. Chaque environnement présenté dans le spot permet à Sony de promouvoir quelques-unes des capacités phares de la console à l’instar de l’audio 3D. « Un monde où les yeux voient par le son », détaille la narratrice.

Le constructeur fait ensuite référence au retour haptique et aux gâchettes adaptatives, présentant « un monde où les effets de force se ressentent au bout de vos doigts ». Pour rappel, ces deux fonctionnalités seront embarquées dans la DualSense, la manette de la PS5. Malheureusement, le spot ne nous donne pas d’autres informations. Pas de date de sortie ou de prix à se mettre sous la dent.

Vers l’ouverture des précommandes ?

Malgré tout, la diffusion de cette publicité indique clairement que Sony passe la vitesse supérieure dans sa communication concernant la PS5. Selon nos informations, Sony devrait faire des annonces majeures sur la PS5 d’ici la fin du mois. Ce spot TV laisse à penser que ce sera effectivement le cas.

Pour rappel, Sony a récemment dévoilé la liste des jeux PS4 qui pourront profiter gratuitement d’une migration vers la version PS5. Parmi les titres concernés, on retrouve par exemple Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, le jouissif Doom Eternal ou encore l’excellent Control Ultimate Edition.

Source : Sony