Microsoft travaille sur une nouvelle manette Xbox, la banque DBS mise gros sur l’IA, c’est le récap’ de la semaine

Une nouvelle manette Xbox pourrait corriger un gros défaut, 4000 employés de la banque DBS laisseront bientôt leur place à l’intelligence artificielle, la méthode d’authentification par SMS sera bientôt remplacée par des QR codes dans Gmail, c’est le récap’ de la semaine.

Bonne nouvelle, une future manette Xbox pourrait profiter d’une batterie rechargeable et dire adieu aux piles. Alors que le fabricant Huawei dévoilera en mars un smartphone au format inédit, l’assistant vocal de Google pourrait bientôt répondre à la phrase « Hey Gemini » et Gmail s’apprête à remplacer la vérification par SMS par des codes-barres. La banque DBS décide de se séparer de 4000 employés d'ici trois ans pour les remplacer par l’IA.

Xbox : la prochaine manette de Microsoft corrigera un gros défaut

Le leaker eXtas1s a partagé de nouvelles informations sur la prochaine manette Xbox. Selon ses dires, Microsoft travaillerait actuellement sur une nouvelle manette. Il dévoile qu’elle serait équipée de fonctionnalités de retours haptiques et corrigerait un défaut majeur de la manette actuelle. En effet, les joueurs seront ravis d’apprendre que les piles devraient disparaitre au profit d’une batterie rechargeable.

Google tente de réduire le risque de vol de comptes Gmail

Google a décidé de renforcer la sécurité de sa messagerie en changeant les méthodes d’authentification. La connexion à Gmail ne passera bientôt plus par des codes de vérification envoyés par SMS mais par des QR codes. Une alternative plus pratique et plus sûre, qui devrait réduire le nombre de détournements de connexion et de vols de comptes.

DBS : l’IA remplacera 4000 employés d’ici trois ans

Des études le prouvent, l’intelligence artificielle affectera de plus en plus le monde du travail dans les années à venir. Les entreprises ne se cachent plus et assument vouloir intégrer des systèmes basés sur l’IA au détriment de leurs employés. La banque la plus importante de Singapour, DBS, a d’ailleurs annoncé que dans les trois prochaines années, 4000 employés laisseront leur place à l’IA.

Préparez-vous à activer votre assistant vocal avec la phrase « Hey Gemini »

Vous avez l’habitude de contrôler vos objets connectés et d’effectuer vos recherches avec la phrase « Hey Google » ? Sachez qu’il faudra peut-être bientôt changer de mot-clé. En effet, des lignes de code repérées dans la version 16.7.21 bêta de l’application Google révèlent que l’assistant vocal des enceintes connectées et des smartphones Android pourrait bientôt répondre à la commande vocale « Hey Gemini », qui fait donc référence aux nouveaux outils IA de Google.

Huawei innove avec un smartphone à la forme inédite

Le PDG de Huawei a partagé une vidéo sur le réseau social chinois Weibo, dans laquelle il révèle qu’un nouveau smartphone à la forme inédite est actuellement en préparation. Richard Yu explique que ce nouvel appareil, qui sera dévoilé en mars, représentera un tournant pour Harmony OS, et il promet qu’il s’agit d’une révolution logicielle et matérielle. Pour l’instant, aucune fuite ne dévoile le concept ou le design de ce futur smartphone.

Nos tests de la semaine

Asus Zenbook A14 : poids plume et petit prix

Vous cherchez un ultra-portable léger à moins de 1000 euros ? Le Zenbook A14 est fait pour vous ! Son design est magnifique, son clavier est très agréable, son écran OLED est bien calibré et sa connectique est complète. On adore son petit chargeur et encore davantage son autonomie impressionnante. Il pourrait toutefois vous frustrer si vous cherchez de la puissance. Attention, certains logiciels et applications sont incompatibles avec les SoC ARM.

Monster Hunter Wilds : des contenus généreux et un monde ouvert sublime

Lors de notre test de Monster Hunter Wilds, nous avons été conquis par les Terres interdites, un monde ouvert absolument sublime. L’histoire est agréable à suivre, le contenu est colossal et il est facile de rejoindre ses amis. Vous pourrez jouer pendant des heures, mais vous ne rencontrerez pas de réelle difficulté avant le End Game. L’aspect graphique n’est pas toujours joli et on regrette que l’interface par défaut soit toujours aussi chargée.

Samsung Galaxy Book5 360 : un défaut difficile à excuser à un tel prix

Le Samsung Galaxy Book5 360 est un très bel ordinateur, qui propose une excellente autonomie, une puissance correcte et qui est équipé d’un clavier très agréable et d’un S-Pen. Malheureusement, ces qualités ne suffisent pas à justifier son prix XXL. Au contraire, à presque 2000 euros, difficile de lui pardonner son écran à 1080p seulement et son taux de rafraîchissement à 60 Hz. On aurait également apprécié une niche pour le stylet.

