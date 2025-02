Gmail enterre les codes de connexion par SMS, voici ce qui les remplace

Google s’apprête à abandonner les codes de vérification envoyés par SMS pour sécuriser l’accès à Gmail. Jugée trop vulnérable, cette méthode sera bientôt remplacée. Un nouveau système, plus sûr et plus pratique, va être déployé dans les mois à venir.

Les méthodes d’authentification évoluent pour renforcer la sécurité des comptes en ligne. Pendant des années, les SMS ont été un moyen simple et répandu pour la vérification en deux étapes. Mais avec la multiplication des attaques par phishing et le détournement de numéros de téléphone, cette solution est de plus en plus jugée insuffisante. Google a donc décidé de tourner la page et de proposer une alternative plus sûre.

Dans les prochains mois, Gmail remplacera progressivement les codes de connexion envoyés par SMS par un système basé sur des QR codes. Concrètement, au lieu de recevoir un code à six chiffres sur leur téléphone, les utilisateurs devront en scanner un avec l’appareil photo de leur smartphone pour valider leur connexion. Ce changement vise à réduire le risque de vol de comptes, car aucun code ne pourra être intercepté ou partagé par erreur.

Google renforce la sécurité de Gmail en remplaçant les SMS par des QR codes

L’abandon des SMS s’inscrit dans une volonté plus large de Google d’éliminer les méthodes d’authentification obsolètes. Comme avec les passkeys, qui permettent de se connecter sans mot de passe, le QR code offre une solution plus moderne et fiable. Les attaques par hameçonnage exploitent souvent la naïveté des utilisateurs en leur faisant entrer des codes volés sur de faux sites. Avec ce nouveau système, il devient bien plus difficile de détourner une connexion. De plus, cela réduit la dépendance aux opérateurs téléphoniques, dont les failles de sécurité sont parfois exploitées par les cybercriminels.

Google n’a pas encore précisé la date exacte de mise en place de cette transition, mais le changement est déjà acté. À terme, Gmail ne proposera plus du tout l’option d’authentification par SMS. Ce choix suit une tendance plus large dans le domaine de la cybersécurité, où les entreprises cherchent à limiter les méthodes facilement contournables. Pour les utilisateurs, cela signifie une connexion plus sécurisée, mais aussi un petit changement d’habitude à anticiper.